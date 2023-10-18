Мать Ильи Малинина: «Дочери 8 лет, она выглядит перспективнее, чем Илья был в этом возрасте. Навыки катания даются ей намного легче»

Теги танцы на льду сборная США пары мужское катание Илья Малинин Татьяна Малинина Элли Беатрис Фигурное катание

Мать фигуриста Ильи Малинина заявила, что ее дочь выглядит перспективнее сына.

18-летний Малинин выступает за сборную США и является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.

– У вас растет еще и дочка, и она тоже катается.

– Да, Элли Беатрис тоже катается. Она попросилась на каток, но пока неясно, что будет дальше. Она, как и Илья, любит выступать на публику, мобилизуется перед ней и катается часто лучше, чем на тренировках.

Ей 8 лет. Интересно, что навыки катания даются ей намного легче, чем Илье. Она очень мягко скользит, хорошо делает повороты. Ей нравится выступать в танцах на льду, не в паре, а в соло-танцах. Она выглядит перспективнее, чем Илья был в этом возрасте. Хотя мальчики и девочки отличаются по развитию, и сравнивать сложно.

Насколько ей будут даваться прыжки, сейчас сказать трудно. Если она в дальнейшем решит, что не хочет заниматься фигурным катанием, мы настаивать не будем. Конечно, ты можешь заставить что-то делать своего ребенка или своего ученика. Но все зависит от его желания, насколько он хочет это делать, – рассказала мать Ильи Малинина и победительница финала Гран-при 1999 года Татьяна Малинина.

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