Мать Ильи Малинина: «Дочери 8 лет, она выглядит перспективнее, чем Илья был в этом возрасте. Навыки катания даются ей намного легче»

Мать фигуриста Ильи Малинина заявила, что ее дочь выглядит перспективнее сына.

18-летний Малинин выступает за сборную США и является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.

– У вас растет еще и дочка, и она тоже катается.

– Да, Элли Беатрис тоже катается. Она попросилась на каток, но пока неясно, что будет дальше. Она, как и Илья, любит выступать на публику, мобилизуется перед ней и катается часто лучше, чем на тренировках.

Ей 8 лет. Интересно, что навыки катания даются ей намного легче, чем Илье. Она очень мягко скользит, хорошо делает повороты. Ей нравится выступать в танцах на льду, не в паре, а в соло-танцах. Она выглядит перспективнее, чем Илья был в этом возрасте. Хотя мальчики и девочки отличаются по развитию, и сравнивать сложно.

Насколько ей будут даваться прыжки, сейчас сказать трудно. Если она в дальнейшем решит, что не хочет заниматься фигурным катанием, мы настаивать не будем. Конечно, ты можешь заставить что-то делать своего ребенка или своего ученика. Но все зависит от его желания, насколько он хочет это делать, – рассказала мать Ильи Малинина и победительница финала Гран-при 1999 года Татьяна Малинина.