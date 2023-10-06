Japan Open. Сакамото, Хендрикс, Малинин, Квителашвили и Браун выступят с произвольными программами

Теги результаты сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Бельгии мужское катание женское катание Джейсон Браун Japan Open Сатоко Мияхара Морис Квителашвили сборная Грузии Каори Сакамото Мэрайя Белл Кевин Аймо Казуки Томоно Коширо Шимада Луна Хендрикс Илья Малинин Изабо Левито Кимми Репонд Фигурное катание

7 октября в Сайтаме пройдет турнир по фигурному катанию Japan Open.

Соревнования проводятся среди трех команд (Японии, Северной Америки и Европы). Фигуристы выступят только с произвольными программами.

Japan Open 2023

Сайтама, Япония

Произвольные программы

Женщины

Начало – 6:45 по московскому времени.

1. Мэрайя Белл (США)

2. Кимми Репонд (Швейцария)

3. Сатоко Мияхара (Япония)

4. Изабо Левито (США)

5. Луна Хендрикс (Бельгия)

6. Каори Сакамото (Япония)

Мужчины

Начало – 8:00 по московскому времени. 

1. Морис Квителашвили (Грузия)

2. Коширо Шимада (Япония)

3. Джейсон Браун (США)

4. Кевин Аймо (Франция)

5. Казуки Томоно (Япония)

6. Илья Малинин (США)

Составы на командный турнир

Япония: Каори Сакамото, Сатоко Мияхара, Коширо Шимада, Казуки Томоно.

Северная Америка: Мэрайя Белл, Изабо Левито, Илья Малинин, Джейсон Браун (все – США).

Европа: Луна Хендрикс (Бельгия), Кимми Репонд (Швейцария), Кевин Аймо (Франция), Морис Квителашвили (Грузия).

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7 комментариев

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Marina S
А разве Морис не закончил карьеру?
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Mikhail Lopatin
А после окончания турнира будет еще Carnival on ice (Гала) с Шомой, Стефаном, Габи и Гийомом и другими. :)
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AllaS
Ответ Marina S
А разве Морис не закончил карьеру?
А на JO приглашают и действующих фигуристов и завершивших карьеру. Фернандес два года подряд предыдущих выступал , давно завершив и другие
+5
-1
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Tacciana
Даже и не знаю, за кого болеть.. Только если за Каори лично
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Juliana11
А что же ЧЕГубанову не пригласили?
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Anneta28
Ответ Marina S
А разве Морис не закончил карьеру?
Марайя тоже закончила. Но JO коммерческий турнит, японцы приглашают туда тех, кого сочтут нужным, даже если они официально завершили карьеру.
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