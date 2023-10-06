Japan Open. Сакамото, Хендрикс, Малинин, Квителашвили и Браун выступят с произвольными программами

7 октября в Сайтаме пройдет турнир по фигурному катанию Japan Open.

Соревнования проводятся среди трех команд (Японии, Северной Америки и Европы). Фигуристы выступят только с произвольными программами.

Japan Open 2023

Сайтама, Япония

Произвольные программы

Женщины

Начало – 6:45 по московскому времени.

1. Мэрайя Белл (США)

2. Кимми Репонд (Швейцария)

3. Сатоко Мияхара (Япония)

4. Изабо Левито (США)

5. Луна Хендрикс (Бельгия)

6. Каори Сакамото (Япония)

Мужчины

Начало – 8:00 по московскому времени.

1. Морис Квителашвили (Грузия)

2. Коширо Шимада (Япония)

3. Джейсон Браун (США)

4. Кевин Аймо (Франция)

5. Казуки Томоно (Япония)

6. Илья Малинин (США)

Составы на командный турнир

Япония: Каори Сакамото, Сатоко Мияхара, Коширо Шимада, Казуки Томоно.

Северная Америка: Мэрайя Белл, Изабо Левито, Илья Малинин, Джейсон Браун (все – США).

Европа: Луна Хендрикс (Бельгия), Кимми Репонд (Швейцария), Кевин Аймо (Франция), Морис Квителашвили (Грузия).