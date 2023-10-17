Мать Ильи Малинина о тренировочном подходе: «Скорее всего, по американской системе. Потому что русскую создать в Америке ты не можешь»

Мать Ильи Малинина заявила, что фигурист тренируется по американской системе.

18-летний Малинин выступает за сборную США. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.

– Вы проводите тренировки по так называемой русской системе или по американской?

– Скорее всего, по американской. Потому что русскую систему создать в Америке ты не можешь. В Америке не делают групповые уроки, ты занимаешься частными уроками. Это правило практически всех катков.

Например, если родители хотят, чтобы ребенок занимался ОФП (общефизической подготовкой) или СФП (специальной физической подготовкой), то родители должны оплачивать эти занятия, потому что каток не предоставляет такой возможности.

Поэтому в Америке, например, не так много девочек, которые могут конкурировать с российскими фигуристками. В России занимаются под присмотром хореографов, тренеров по физподготовке, то есть там комплексные занятия, – рассказала мать фигуриста и победительница финала Гран-при 1999 года Татьяна Малинина.

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