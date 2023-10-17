«ЧМ и Евро без России – это получемпионаты. Они не соблюдают принцип правильной и честной конкуренции». Гендиректор «Пари НН» об отстранении

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Пари НН Давид Мелик-Гусейнов Максим Шнапцев Футбол

Генеральный директор «Пари НН» высказался об отстранении сборной России.

«Конечно, мы следили за матчами сборной России. Для нас это очень яркие и показательные игры. Смотрим, как на поле происходит некая магия сыгранности ребят из разных команд. В каких-то матчах нет игроков из нашего клуба, но от этого не меняется интерес к сборной России. Команда показывает очень хороший, смелый и интересный футбол.

Конечно, отсутствие на международной арене определенным образом ощущается. Но, тем не менее, последние игры сборной России, в том числе и матч с Кенией показал, что мы играем в достаточно хороший и уверенный футбол. Очень важно, что команда не теряет свою форму.

Рано или поздно тема с бойкотами пройдет. И не только окна, но и ворота для нас будут открыты. Чемпионаты Европы и мира без участия России – это получемпионаты. Они не соблюдают принцип правильной и честной конкуренции команд, которые потенциальны должны участвовать, когда искусственно кого-то ограничивают в этом.

Игры сборной России позволяют узнать свои силы, ребятам – сыграться, познакомиться. После игр в сборной уровень игроков нашего клуба растет. Например, Максим Шнапцев сейчас в Бразилии вместе с молодежной сборной России. Он замечательный молодой футболист, талантливый игрок, мы его очень ценим и любим в клубе.

За эти несколько дней он действительно серьезно вырос там. Ту игру, которую видим на бразильских полях, и что было здесь, – это два разных Максима», – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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17 комментариев

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catcher69
ахахахахахахахахаха))))))))))))))))))
где вы их берёте, это жы какие-то "дети кринжа" ))))))))))))
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Нефанатик
Совершенно верно. Даже четвертьчемпионаты. Но благо без сборной России у других команд появились шансы на успех. Вот даже Месси в кое то веки стал ЧМ. Пусть и поддержкой фифа
+10
-2
+8
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Старина Шимус
Магия сыгранности ребят из разных команд? Как говорится - ловите наркомана
+8
-3
+5
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Amsterdam
А че, им новый текст напишет кто-нибудь?
+5
-3
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ТТД Бубнова
Не понимаю, зачем вообще проводить ЧМ и ЧЕ, если там Россия не играет. Даже если отбор не пройдем, когда нас допустят.
Да и вообще нужно запретить пока все официальные турниры, пусть играют товарки и попробуют обыграть легкоатлетов из Кении.
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Bartez1986
в матче с Кенией играли в очень хороший и уверенный футбол, тут не поспоришь
+4
-3
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Don_Krebs
Совершенно верно. Вот щас кубок мира по регби проходит тоже без России - полукубок какой-то. А чемпионат по поеданию бургеров в Нью-Йорке без наших? Смех, а турнир. Англичане в крикет кого-то обыграли недавно - это только потому что не с нашими играли. Русские, как известно, фавориты во всех видах спорта. Потому что сверхлюди и прирожденные победители.
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888 AK
Ахахаха … отстранили одного из фаворитов 😂 в финале бы с Кенией играли
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ApXuMaHqPuT
Типичный чиновник-балабол😐
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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Ротенбергом пахнуло. Закройте форточку!
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Mechel**
Этот товарищ уже не первый раз идиотничает. На данный момент по праву занимает первое место кретинов.
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bubon1k
Кто из Нижнего, тот в курсе че за тип этот Мелик Гусейнов и вообще не удивляется его высказываниям
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Data Architector
"Полупари НН"
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Alexander Lyakhov
Помнится, я 6 лет назад похожим образом троллил приятеля-спартаковца: мол, чемпионство Спартака в сезоне 2016/2017 нельзя считать легитимным, поскольку в чемпионате не участвовало Динамо (оно тот сезон провело в Лучшей Лиге Мира), и, стало быть, чемпионат был не вполне полноценным.
Но я-то прикалывался, и мы оба это понимали. А этот на сложных щщах, похоже, излагает.
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catcher69
Ответ Amsterdam
А че, им новый текст напишет кто-нибудь?
это бабла стоит...)))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Старина Шимус
Магия сыгранности ребят из разных команд? Как говорится - ловите наркомана
Может он имел ввиду ту игру в мире Гарри Поттера?
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