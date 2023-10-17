«ЧМ и Евро без России – это получемпионаты. Они не соблюдают принцип правильной и честной конкуренции». Гендиректор «Пари НН» об отстранении

Генеральный директор «Пари НН» высказался об отстранении сборной России.

«Конечно, мы следили за матчами сборной России. Для нас это очень яркие и показательные игры. Смотрим, как на поле происходит некая магия сыгранности ребят из разных команд. В каких-то матчах нет игроков из нашего клуба, но от этого не меняется интерес к сборной России. Команда показывает очень хороший, смелый и интересный футбол.

Конечно, отсутствие на международной арене определенным образом ощущается. Но, тем не менее, последние игры сборной России, в том числе и матч с Кенией показал, что мы играем в достаточно хороший и уверенный футбол. Очень важно, что команда не теряет свою форму.

Рано или поздно тема с бойкотами пройдет. И не только окна, но и ворота для нас будут открыты. Чемпионаты Европы и мира без участия России – это получемпионаты. Они не соблюдают принцип правильной и честной конкуренции команд, которые потенциальны должны участвовать, когда искусственно кого-то ограничивают в этом.

Игры сборной России позволяют узнать свои силы, ребятам – сыграться, познакомиться. После игр в сборной уровень игроков нашего клуба растет. Например, сейчас в Бразилии вместе с молодежной сборной России. Он замечательный молодой футболист, талантливый игрок, мы его очень ценим и любим в клубе.

За эти несколько дней он действительно серьезно вырос там. Ту игру, которую видим на бразильских полях, и что было здесь, – это два разных Максима», – сказал .

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