Артем Ковалев пропустит сезон из-за перелома ноги

Теги сборная России травмы мужское катание Артем Ковалев Фигурное катание

Российский фигурист Артем Ковалев пропустит сезон из-за перелома ноги.

Спортсмен был заявлен на этапы Гран-при России в Омске (20-23 октября) и Москве (24-27 ноября).

«Ребята, всем добрый вечер! Хочу сообщить вам не очень приятную новость, к сожалению, этот сезон я пропускаю из-за травмы.

Упал с четверного тулупа и сломал ногу, 12 октября был прооперирован и сейчас лежу дома, восстанавливаюсь.

В любом случае я всегда на связи. Не унываем, восстанавливаемся и входим в следующий сезон с новыми силами, всех обнял!» – написал Ковалев в телеграм-канале, опубликовав рентген-снимок.

В прошлом сезоне фигурист занял пятое место на чемпионате России и десятое в финале Гран-при страны.

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavkaspice
Очень жаль. Артем был совсем не в плохой форме. Ну теперь только здоровья, восстановления и соскучиться по стартам, как Р Савосин. Жаль, очень
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Артёму здоровья и чтобы всё удачно срослось.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lina Dzhanibek
Как же так?! Здоровья и скорейшего восстановления!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rina
Как грустно!! Выздоравливай, Артем!!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tytti
Здоровья Артёму! Скорейшего восстановления
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиза Михайлова
Артём, здоровья и скорейшего восстановления!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Артёму, держаться! Сейчас самое главное восстановиться. Здоровья!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Призрачный триксель
Скорейшего выздоровления, Артёму! Как врач скажу,очень серьёзный перелом, пусть всё хорошо срастётся!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatiana
Ой, как жалко!
Скорейшего выздоровления без потерь
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Airelend
Здоровья Артему. И форма была не плоха и этапы близко. Скорейшего выздоравления
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Жаль. По результатам прошлого сезона казалось, что в этом он вполне мог побороться и за место в тройке.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лакс
Жаль. Падения при его габаритах опасны весьма.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anabelle1226
Скорейшего выздоровления и восстановления. Очень жаль, конечно, что так случилось. Только, вроде, с прыжками из за роста стал справляться и вот такое...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И это все о нем
Очень жаль! Здоровья и терпения!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана М
Новость неприятная. Скорейшего восстановления!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Богданова Юлия
Господи, тяжела жизнь спортсмена. Здоровья и терпения Артёму
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Ответ RusVector
Не повезло с ростом парню, ноги длинные, все из-за этого! Надо было к Тутберидзе в детстве идти, подсадили бы на сквизи и был бы 1.50 с кепкой и переломов бы не было ... Хотя ...
Мориса не существует
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Morgan
К сожалению, у Артема нет перспектив в одиночке.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
diversant
Ответ Anna
Мориса не существует
Ника тоже не лилипут
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий