Российский фигурист Артем Ковалев пропустит сезон из-за перелома ноги.

Спортсмен был заявлен на этапы Гран-при России в Омске (20-23 октября) и Москве (24-27 ноября).

«Ребята, всем добрый вечер! Хочу сообщить вам не очень приятную новость, к сожалению, этот сезон я пропускаю из-за травмы.

Упал с четверного тулупа и сломал ногу, 12 октября был прооперирован и сейчас лежу дома, восстанавливаюсь.

В любом случае я всегда на связи. Не унываем, восстанавливаемся и входим в следующий сезон с новыми силами, всех обнял!» – написал Ковалев в телеграм-канале, опубликовав рентген-снимок.

В прошлом сезоне фигурист занял пятое место на чемпионате России и десятое в финале Гран-при страны.