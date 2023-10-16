«Сильная апатия настигла, даже депрессия. Это был самый тяжелый психологический период в карьере». Савосин о травме в сезоне-2019/20

Теги сборная России травмы Гран-при Гран-при США мужское катание Роман Савосин Фигурное катание

Фигурист Роман Савосин рассказал о депрессии во время одного из этапов карьеры.

– Были ли у вас вообще переломные моменты в жизни?
 
– Один раз я пропустил почти сезон из-за травмы: на ноге был воспален нерв. При этом у меня было два взрослых международных этапа Гран-при. Поехал в Америку с травмой (в 2019 году Савосин занял 12-е место на Гран-при США – Sports.ru), после чего мне пришлось сняться со всех соревнований.

Вообще ничего не мог делать. Абсолютно. Разучился прыгать четверные, прыгал вполоборота на две ноги. Тогда пришлось думать: «Может быть, все?» Сильная апатия настигла, можно сказать, даже депрессия. Это был самый тяжелый психологический период в моей карьере. Думаю, тяжелее даже не будет.

– Что вас вытащило из такого состояния?

– Я с характером. Просто не позволил себе закончить, – сказал серебряный призер чемпионата мира 2019 года среди юниоров.

Накануне Савосин занял второе место на этапе Гран-при России в Уфе.

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7 комментариев

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Пьяная Бестия
Молодец, Рома! Давно так не впечатлялась мужскими прокатами. Только вперёд!
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bolelschiza
Пусть эта медаль добавит мотивации выступать дальше!
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Sonyas
Рома всегда привлекал к себе внимание своими немного старомодными программами, которые ему на удивление очень подходили. Рада, что он пережил эти тяжелые моменты. Пусть этот небольшой успех даст ему мотивацию идти дальше.
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m-mezon
Рома, спасибо! Было классно.
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Маргарита В Сафронова
А возвращается Рома классно. Вчера глаз было не оторвать.
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Е...С
Когда Рома хорошо катает, я даже больше за тренера рада, сама не знаю почему. Желаю Роме и Алексею Четверухину хорошего сезона.
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Елена Спирина
Роме только здоровья и дальнейших успехов в спорте! Очень рада возвращению!
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