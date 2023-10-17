«Петросян очаровала судей своим катанием, они просто забыли, что нужно ставить. Не думаю, что это заговор». Радионова о Гран-при России в Уфе

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Аделия Петросян Край курая Фигурное катание

Елена Радионова считает, что Аделия Петросян очаровала судей на Гран-при России.

15 октября Петросян выиграла этап соревнований в Уфе. При этом один из судей поставил ей +3 за прыжковый элемент со степ-аутом (вместо штрафа от -3 до -4), а другой арбитр нарушил правила при оценивании компонентов.

«Я не думаю, что это какой-то заговор. Во-первых, она (Петросян) выиграла с большим отрывом даже с несколькими срывами.

Я думаю, просто очаровала судей своим катанием, они просто забыли, что нужно ставить, правила. Она же действительно классно катается», – сказала бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова.

Казалось, нас ждет сезон Аделии Петросян. Но и она сразу посыпалась

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33 комментария

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Mari Gams
Очарованные судьи- новый тренд в ФК )
+17
0
+17
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Алеся Ткаченко
Удобная отмаза
+18
-2
+16
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RusVector
Лена так стебется просто ... Очарованы, конечно, судьи были сытным вкусным ужином и разнообразием коктелей ...
+20
-4
+16
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Е...С
Судьи очаровались толщиной конверта.
+16
-3
+13
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ретроградный меркурий
Детский сад, штаны на лямках. Судьи уже не в первый раз позорятся подобным образом. Чем пытаться отмазывать этот беспредел, лучше бы сказала как есть по фактам - так судить нельзя, это полная некомпетентность. Нельзя ставить +3 за степаут, нельзя ставить запрещённые компоненты за программу с падениями. И Аделии такие оценки тоже не нужны - она умная девочка и понимает, что баллы к качеству её проката никакого отношения не имеют, поэтому и не радуется такой победе.
+16
-4
+12
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Тайга86
Аделька сильная, но день был явно не её. Что касается именно очарования, то вот Анна на этапе действительно очень подходила под это слово. Ей вроде не забыли ничего. Кстати, именно ее прокат, считаю, усилил некоторые несовершенства в программе Аделии, где она катала следующей. Контраст конечно визуально-эстетический еще тот случился. И я не про технику, в которой Аделия несомненно сильнее.
+9
-3
+6
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Jessi
Это очаровательная отмазка! Радионова по-моему стебется)
+7
-1
+6
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KMR
Ох уж эта продажность! Косметика Лены сама себя не купит
+8
-3
+5
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Jessi
Судьи часто очаровываются Петросян, нужно сказать. Например, на ФГП ей не отметили падение с 4 тулупа)
+8
-3
+5
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Danila BGR
Судьи должны судить по правилам. Они чётко трактуют, что на прыжок со степ аутом надо снимать баллы.
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+4
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Ezhevika33
За счёт чего это вдруг большой отрыв при нескольких срывах.
+5
-1
+4
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Док Аксель
Это зрители могут очаровываться прокатом фигуристов, а судьи должны смотреть на их выступление и профессионально оценивать без всяких симпатий и антипатий.
+3
0
+3
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Anatiana
Мдяяя... Лучше бы молчала.
Нет, если короткая - крутая, то тут ничего другого и не скажешь. Но если произвольная не удалась, то о каком очаровании речь?
+7
-5
+2
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B.Jones
Ответ Ezhevika33
За счёт чего это вдруг большой отрыв при нескольких срывах.
За Джексона наверное. Говорят она Навку/Костомарова на изи сделала.
+3
-1
+2
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Е...С
Судьи очаровались толщиной конверта.
и формой носа)
+7
-5
+2
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Syndycate
🤣🤣🤣🤣
+3
-1
+2
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И это все о нем
Смешно ,судьи всё же при исполнении!
+5
-3
+2
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Лакс
эти +3 программа все равно отбросила
+6
-5
+1
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Роман Волков
Аделия Огонь🔥❤️
Я бы ей 5.0 поставил
И пусть меня Осудят!
+2
-1
+1
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Маргарита В Сафронова
Аделия не справилась с Февралём во всех смыслах. Это очевидно. А вот в Джексоне она была восхитительна.
+5
-4
+1
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Ольга Ив
Может перестать им комментировать про Петросян, одно объяснение чуднее другого.
+4
-3
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Александр Куринной
Самая большая и меньшая оценка отбрасываются и не идут в зачет.
+3
-3
0
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Pennywise
Ezhevika33 ты задолбала. Если забанила меня, так и не пиши мне ничего. Взяла в моду писать пользователям из своего черного списка, пользуясь, что они тебе не могут ответить из-за кривого движка форума. В общем я тебя отправил бан в ответку.
И перевираешь здесь только ты. Сначала правила подучи, как определяют падение, и есть ли там что-то про «барахтание». По общим правилам и у Петросян и у Муравьевой было падение.
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Аврора кубик
Судьи на рабочем месте и они не должны об этом забывать!)))
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Jessi
Ответ Е...С
Судьи очаровались толщиной конверта.
Напетросянила
+1
-1
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