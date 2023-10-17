«Петросян очаровала судей своим катанием, они просто забыли, что нужно ставить. Не думаю, что это заговор». Радионова о Гран-при России в Уфе

Елена Радионова считает, что Аделия Петросян очаровала судей на Гран-при России.

15 октября Петросян выиграла этап соревнований в Уфе. При этом один из судей поставил ей +3 за прыжковый элемент со степ-аутом (вместо штрафа от -3 до -4), а другой арбитр нарушил правила при оценивании компонентов.

«Я не думаю, что это какой-то заговор. Во-первых, она (Петросян) выиграла с большим отрывом даже с несколькими срывами.

Я думаю, просто очаровала судей своим катанием, они просто забыли, что нужно ставить, правила. Она же действительно классно катается», – сказала бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова.

Казалось, нас ждет сезон Аделии Петросян. Но и она сразу посыпалась