«Петросян очаровала судей своим катанием, они просто забыли, что нужно ставить. Не думаю, что это заговор». Радионова о Гран-при России в Уфе
Елена Радионова считает, что Аделия Петросян очаровала судей на Гран-при России.
15 октября Петросян выиграла этап соревнований в Уфе. При этом один из судей поставил ей +3 за прыжковый элемент со степ-аутом (вместо штрафа от -3 до -4), а другой арбитр нарушил правила при оценивании компонентов.
«Я не думаю, что это какой-то заговор. Во-первых, она (Петросян) выиграла с большим отрывом даже с несколькими срывами.
Я думаю, просто очаровала судей своим катанием, они просто забыли, что нужно ставить, правила. Она же действительно классно катается», – сказала бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова.
Казалось, нас ждет сезон Аделии Петросян. Но и она сразу посыпалась
Нет, если короткая - крутая, то тут ничего другого и не скажешь. Но если произвольная не удалась, то о каком очаровании речь?
Я бы ей 5.0 поставил
И пусть меня Осудят!
И перевираешь здесь только ты. Сначала правила подучи, как определяют падение, и есть ли там что-то про «барахтание». По общим правилам и у Петросян и у Муравьевой было падение.