Радионова о мужском катании: «Мне кажется, сейчас его даже интереснее смотреть, чем женское. Не в обиду девушкам, но конкуренция явно серьезнее»

Елена Радионова считает, что мужское фигурное катание сейчас интереснее женского.

«Я, кстати, уже несколько лет назад говорила: «Подождите, мальчики растут, у нас будет классное поколение одиночников». Потому что действительно оно классное. У нас – ну сколько? – 8-10 человек действительно спокойно, если бы мы сейчас ездили на международные старты, могли бы бороться за призовые места.

Да, со стабильностью иногда есть вопросы, но они все классные: они прыгают, они катаются, они смотрибельные. Реально, у нас сборная красавичков, классные парни.

Поэтому, мне кажется, сейчас одиночное мужское даже интереснее смотреть, чем женское. Не в обиду девушкам, но конкуренция сейчас явно серьезнее у мужчин», – сказала бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова.