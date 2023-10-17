Радионова о мужском катании: «Мне кажется, сейчас его даже интереснее смотреть, чем женское. Не в обиду девушкам, но конкуренция явно серьезнее»

Теги сборная России мужское катание женское катание Елена Радионова Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Елена Радионова считает, что мужское фигурное катание сейчас интереснее женского.

«Я, кстати, уже несколько лет назад говорила: «Подождите, мальчики растут, у нас будет классное поколение одиночников». Потому что действительно оно классное. У нас – ну сколько? – 8-10 человек действительно спокойно, если бы мы сейчас ездили на международные старты, могли бы бороться за призовые места.

Да, со стабильностью иногда есть вопросы, но они все классные: они прыгают, они катаются, они смотрибельные. Реально, у нас сборная красавичков, классные парни.

Поэтому, мне кажется, сейчас одиночное мужское даже интереснее смотреть, чем женское. Не в обиду девушкам, но конкуренция сейчас явно серьезнее у мужчин», – сказала бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова.

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12 комментариев

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Lina Dzhanibek
Действительно, есть интрига и драйв
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N-fox
Просто у нас первая десятка девушек способна составить конкуренцию на любой международке. Каскады 3-3 с лутцами и флипам стали чем-то обыденным.
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Katerina Sunny
Со стабильностью проблемы, но за призовые места бы точно боролись.
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22somebody22
А главное,что тут не доминирует ТШТ.
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Ayla
не в обиду девочкам, но дошли до того, что в этом сезоне даже танцы интереснее женского
+1
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Светлана М
Да, парни порадовали!
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Инна1945
Так конечно. В женском одна Лиза и осталась. А Лиза закончит и всё...Парней хороших много. И судят их честнее.
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Александр Шульгин
В женском Тудберидзе все выжгла ничего не осталось.
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nina1212
Ответ Александр Шульгин
В женском Тудберидзе все выжгла ничего не осталось.
зато есть Плющенко! Где его звезды? Все никак дождаться не можем, хочется посмотреть на неговешек, с долгими карьерами
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Александр Шульгин
Ответ nina1212
зато есть Плющенко! Где его звезды? Все никак дождаться не можем, хочется посмотреть на неговешек, с долгими карьерами
В женском последнии 8 лет ей все ресурсы давали что в итоге, выженое поле
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Александр Шульгин
Ответ Ayla
не в обиду девочкам, но дошли до того, что в этом сезоне даже танцы интереснее женского
На первом этапе 100 процентов было так
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