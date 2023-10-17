Андрей Журанков: «Гран-при в Уфе – скукотища, если бы не отдельные личности. Взрослый этап, урезанный в три вида, – уже минус»

Теги сборная России танцы на льду мужское катание женское катание Андрей Журанков Роман Савосин Серия Гран-при России Маргарита Базылюк Край курая Фигурное катание

Комментатор Андрей Журанков рассказал о недостатках Гран-при России.

С 11 по 15 октября в Уфе проходил первый этап соревнований.

«Этап – скукотища, если бы не отдельные личности. Это Маргарита Базылюк и Роман Савосин, который сделал интригу у мужчин. Мне кажется, что тенденция этого сезона – как в российском фигурном катании, так и в мировом – то, что мужское одиночное катание будет самым интригующим и самым жестким по конкуренции и борьбе.

Для меня взрослый этап, урезанный в три вида, – это уже минус (в Уфе спортивные пары выступали только в юниорской части программы – Sports.ru). Это говорит о том, что российское фигурное катание – для меня лично – не выдерживает такого формата и такого режима.

Я считаю, нужно было менять формат серии Гран-при: делать пять этапов до Нового года, три после, и людей загонять не на два этапа, а на четыре, а может, и на пять – все зависит от того, как распределить.

Тогда это были бы интересные конкурентные соревнования почти каждую неделю. А так у нас получается два этапа без пар и два этапа без танцев», – сказал спортивный комментатор Журанков в подкасте «Ход коньком».

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11 комментариев

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Рябиновые бусы
действительно, смотреть на 4 квада Семененко-ничего интересного.Джексон Аделии вводит в сон.Леонтьева-Горелкин одежку рвали на льду от усердия-но скууучно!кому-то Аня слезу выбила-но у Андрея выбила только зевок.
интересно, Журанков телевизор вообще включал?)
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N-fox
Надо ему было смотреть Будапешт трофи, то-то было раздолье да веселье.
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Лакс
Для меня лично Журанков иногда "скукотища", а чаще он несет чушь и бред.
Фраза "людей загонять" тоже его характеризует. Конечно чем на большее количество соревнований "загонят" фигуристов, тем больше он сможет чего-то произвести и тем больше "срубить бабла".
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galik55
Этапу в Уфе я благодарна за драйвовый прокат Романа .
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Kareglazaya
Он бы для начала у спортсменов спросил: а они-то могут выступать на стольких этапах? И доживут ли они в таком режиме до ЧР?
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miladoc1
А не «загнать» бы куда-нибудь этого горе - журналиста?!
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oldparakhod
Ответ Рябиновые бусы
действительно, смотреть на 4 квада Семененко-ничего интересного.Джексон Аделии вводит в сон.Леонтьева-Горелкин одежку рвали на льду от усердия-но скууучно!кому-то Аня слезу выбила-но у Андрея выбила только зевок. интересно, Журанков телевизор вообще включал?)
Расстроился хлопчик, не услышали его хотелки...))
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Anna Stefan
=== Мне кажется, что тенденция этого сезона – как в российском фигурном катании, так и в мировом – то, что мужское одиночное катание будет самым интригующим и самым жестким по конкуренции и борьбе.===
Интересно, после второго этапа Журанков скажет о рос. мо то же самое?🤔
Что касается мирового - там претенденты на медали всего из трёх стран - т.е. фактически три человека. Это для Журанкова так интригующе?🤔 Тем более что жёсткая борьба будет скорее в кулуарах, чем на льду.
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kiro_lo
Сам ты скучный
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arisstopane
повторюсь
журанков вылез, со-своим проектом о туевой хуче гран-при,
в попытке торпедировать создание лакерником-тутберидзе клубного формата соревнований фк,
при реализации которого, сильнейшие российские фигуристы
смогли бы выступать за зарубежные клубы,
а не только во-внутре российских соревах и сборную россии...
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