Андрей Журанков: «Гран-при в Уфе – скукотища, если бы не отдельные личности. Взрослый этап, урезанный в три вида, – уже минус»
Комментатор Андрей Журанков рассказал о недостатках Гран-при России.
С 11 по 15 октября в Уфе проходил первый этап соревнований.
«Этап – скукотища, если бы не отдельные личности. Это Маргарита Базылюк и Роман Савосин, который сделал интригу у мужчин. Мне кажется, что тенденция этого сезона – как в российском фигурном катании, так и в мировом – то, что мужское одиночное катание будет самым интригующим и самым жестким по конкуренции и борьбе.
Для меня взрослый этап, урезанный в три вида, – это уже минус (в Уфе спортивные пары выступали только в юниорской части программы – Sports.ru). Это говорит о том, что российское фигурное катание – для меня лично – не выдерживает такого формата и такого режима.
Я считаю, нужно было менять формат серии Гран-при: делать пять этапов до Нового года, три после, и людей загонять не на два этапа, а на четыре, а может, и на пять – все зависит от того, как распределить.
Тогда это были бы интересные конкурентные соревнования почти каждую неделю. А так у нас получается два этапа без пар и два этапа без танцев», – сказал спортивный комментатор Журанков в подкасте «Ход коньком».
интересно, Журанков телевизор вообще включал?)
Фраза "людей загонять" тоже его характеризует. Конечно чем на большее количество соревнований "загонят" фигуристов, тем больше он сможет чего-то произвести и тем больше "срубить бабла".
Интересно, после второго этапа Журанков скажет о рос. мо то же самое?🤔
Что касается мирового - там претенденты на медали всего из трёх стран - т.е. фактически три человека. Это для Журанкова так интригующе?🤔 Тем более что жёсткая борьба будет скорее в кулуарах, чем на льду.
журанков вылез, со-своим проектом о туевой хуче гран-при,
в попытке торпедировать создание лакерником-тутберидзе клубного формата соревнований фк,
при реализации которого, сильнейшие российские фигуристы
смогли бы выступать за зарубежные клубы,
а не только во-внутре российских соревах и сборную россии...