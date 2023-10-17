Андрей Журанков: «Гран-при в Уфе – скукотища, если бы не отдельные личности. Взрослый этап, урезанный в три вида, – уже минус»

Комментатор Андрей Журанков рассказал о недостатках Гран-при России.

С 11 по 15 октября в Уфе проходил первый этап соревнований.

«Этап – скукотища, если бы не отдельные личности. Это Маргарита Базылюк и Роман Савосин, который сделал интригу у мужчин. Мне кажется, что тенденция этого сезона – как в российском фигурном катании, так и в мировом – то, что мужское одиночное катание будет самым интригующим и самым жестким по конкуренции и борьбе.

Для меня взрослый этап, урезанный в три вида, – это уже минус (в Уфе спортивные пары выступали только в юниорской части программы – Sports.ru). Это говорит о том, что российское фигурное катание – для меня лично – не выдерживает такого формата и такого режима.

Я считаю, нужно было менять формат серии Гран-при: делать пять этапов до Нового года, три после, и людей загонять не на два этапа, а на четыре, а может, и на пять – все зависит от того, как распределить.

Тогда это были бы интересные конкурентные соревнования почти каждую неделю. А так у нас получается два этапа без пар и два этапа без танцев», – сказал спортивный комментатор Журанков в подкасте «Ход коньком».