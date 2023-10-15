Авербух о Семененко: «С таким прокатом можно выигрывать чемпионат Европы и входить в мировую пятерку»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание женское катание Матч ТВ Евгений Семененко Аделия Петросян Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Илья Авербух поделился впечатлениями от этапа Гран-при России в Уфе.

Победу в мужских соревнованиях одержал Евгений Семененко, в женских – Аделия Петросян. 

«Ребята показали хорошие выступления. Удалось посмотреть прокат Жени Семененко. Рад за Алексея Николаевича Мишина, который по‑прежнему остается в топе наших выдающихся тренеров.

В исполнении Жени был прекрасный четверной риттбергер, что не может не радовать. И вообще он исполнил четыре четверных прыжка.

Думаю, это просто топ‑уровень для Европы. С таким прокатом можно выигрывать чемпионат Европы и входить в мировую пятерку фигуристов. Семененко порадовал.

Немного грустно, что во время произвольной программы мужчин я видел небольшой заполненный зал. Конечно, хотелось бы, чтобы зрители активно поддерживали наших ребят и на следующих этапах было как можно больше болельщиков.

Что касается Аделии Петросян, она была абсолютным фаворитом изначально. Поздравляю Аделию и Этери Георгиевну Тутберидзе. Теперь будем следить, как будут выступать и другие девочки на последующих этапах. Сезон начинается интересно», — сказал Авербух.

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5 комментариев

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Mari Gams
Евгений молодец , хорошо откатал , поздравляю с победой !
Наши парни в этом сезоне очень достойные и конкурентоспособные собрались , интересно за ними смотреть в финале ,будет очень острая борьба
Всем удачи , чистых прокатов ,
+5
0
+5
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Док Аксель
У ребят в этом сезоне будет интересная и острая конкуренция. Может Миша Коляда глядя на выступление вернувшегося после перерыва Романа Савосина, тоже вернётся в следующем сезоне. А пока остальным парням всем здоровья, удачного и успешного сезона и без травм.
+4
0
+4
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Мороженко
Ну даже если смотреть на междуродку (помним, что неизвестно когда нас выпустят) то на ЧЕ Адамчик серьёзный конкурент и вряд-ли Жене по силам с ним бороться, если, конечно, Адамчик не завалится. Тем более в этом сезоне он выходит в самый-самый топ.
+2
0
+2
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