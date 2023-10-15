Авербух о Семененко: «С таким прокатом можно выигрывать чемпионат Европы и входить в мировую пятерку»
Илья Авербух поделился впечатлениями от этапа Гран-при России в Уфе.
Победу в мужских соревнованиях одержал Евгений Семененко, в женских – Аделия Петросян.
«Ребята показали хорошие выступления. Удалось посмотреть прокат Жени Семененко. Рад за Алексея Николаевича Мишина, который по‑прежнему остается в топе наших выдающихся тренеров.
В исполнении Жени был прекрасный четверной риттбергер, что не может не радовать. И вообще он исполнил четыре четверных прыжка.
Думаю, это просто топ‑уровень для Европы. С таким прокатом можно выигрывать чемпионат Европы и входить в мировую пятерку фигуристов. Семененко порадовал.
Немного грустно, что во время произвольной программы мужчин я видел небольшой заполненный зал. Конечно, хотелось бы, чтобы зрители активно поддерживали наших ребят и на следующих этапах было как можно больше болельщиков.
Что касается Аделии Петросян, она была абсолютным фаворитом изначально. Поздравляю Аделию и Этери Георгиевну Тутберидзе. Теперь будем следить, как будут выступать и другие девочки на последующих этапах. Сезон начинается интересно», — сказал Авербух.
Наши парни в этом сезоне очень достойные и конкурентоспособные собрались , интересно за ними смотреть в финале ,будет очень острая борьба
Всем удачи , чистых прокатов ,