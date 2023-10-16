Алена Леонова: «Прокат Семененко – это что-то нереальное, космическое. С таким настроением я обычно смотрю прокаты Чена»

Теги сборная России Алена Леонова мужское катание Нэтан Чен Роман Савосин Евгений Семененко Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Алена Леонова назвала космическим прокат Евгения Семененко на Гран-при в Уфе.

Семененко накануне одержал победу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Уфе. Второе место занял Роман Савосин.

«Прокат Семененко – это что-то нереальное, космическое. С таким настроением я, наверное, обычно смотрю прокаты Нэтана Чена. Это было очень круто по энергетике. Рада, что у Жени все получилось.

Не ожидала увидеть Романа Савосина на первом месте после короткой программы. Но посмотрев прокат, удостоверилась, что там все заслуженно. Он откатал на максимум и получил достойные баллы. Когда так возвращаются – это здорово», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

У наших фигуристов тренд на обилие квадов, но риск все только портит. Почему так?

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24 комментария

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Revery
Я, конечно, люблю Женьку, но ставить его на одну ступеньку с Ченом это уже Эребор))
+14
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KMR
Ханю напрягся. А то мало ли куда ее понесет в следующий раз
+14
-2
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Ночная Фурия
Сравнивать Семененко и Чена?????
Да ладно?
+11
-1
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Тайга86
Она так-то про энергетику говорит и про свое настроение от просмотра) Никто там ни чьи квады не сравнивает, думаю любой здравомыслящий хотя бы немного, не возьмется сравнить несравнимое. Программа у Жени действительно здоровская, но есть куда расти, хоть и занял он свое первое заслуженное место.
+11
-1
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Gemma157
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Ой ну прям. Семененко конечно молодец, но Чен это совсем другой уровень. Там у Чена квады, и заходы на них, и непрыжковые, и хореодорога после 5 квадов, и в целом проги с качеством
+10
-2
+8
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Мурманчанин37
"А вот сейчас обидно было" (с) студент из Йеля
+9
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Светлана Романова
Ну вот и понеслось.С такими офигительными оценками от наших судей на местных водокачках Авербух уже Семененко без 5 минут ЧЕ назвал, Леонова уже в ОЧ записала заодно с Ченом. Кто следующий,чего уж ,да он же у нас как Ханью двукратный ОЧ.Они вообще,кроме Семененко, еще чьи нибудь прокаты смотрят,например великолепный прокат Адама Сяо Хим Фа в этом сезоне.Как говориться почувствуйте разницу.
+7
0
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Елена
дурдом
+7
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Zooey Glass
Еще один космический😂
+6
0
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vb2c2sshnk
Специально пересмотрела Женю. Начало гонка за прыжками, поклевал на каскаде и тд, далее махи руками и ногами. Вторая часть наклонялки на каскадах акселей. Не увидела целостности программы модного хореографа. Набор движений как тут говорят. А недавно все ругали Малинина. Я бы сказала Илюша краше в разы.
Потом посмотрела Романа, без модных хореографов показалось интереснее. Но рука в начале на исходной позиции аж так тряслась, волновался. И это ему помешало исполнить второй 4. Но, на Коломенкина тоже это не получилось
+7
-1
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private dancer
Ну это перебор )
+5
0
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L.France
Погорячилась, Аленушка...
+4
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Блинчик
Ахахахаха!!!
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Olga.t
Эк занесло Леонову) Первый этап сезона, прокат не чистый у Жени, но всё равно сравнивает с Ченом... Теряет берега девушка...
+6
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Светлана Романова
Ответ Gemma157
Не, ну уж ЧЕ с такими прокатами выиграть Семененко вполне по силам..
Пусть сначала выиграет,а потом говорить будем.
+5
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Gemma157
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Ответ МаринаНМ_555
Ханю до лампочки на обоих. Но Леонова смотрит в корень - уровень сравниваемых и правда абсолютно одинаковый, низенько-низенько.
То есть Ханю весь цикл вдрызг проигрывал фигуристу низенько-низенького уровня?
+3
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vb2c2sshnk
Ответ Елена
дурдом
Ага, на выезде
+3
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Tata777
вот Коляда в эфире признался что не смотрел фк и знать не знает по сути никого.....обращать внимание на этих псевдо экспертов комментаторов внимание - такое себе....лучше болельщиков почитать и своими глазами посмотреть и вот тут и затык - семененко парень хороший, но не чен точно...думаю даже не леша ягудин ...как то так....ну и до коляды там далеко...но парень сам по себе замечательный, отдельно от фк
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Лариса Грачева
Ответ Ночная Фурия
Сравнивать Семененко и Чена????? Да ладно?
Она сравнивает свое настроение, а не фигуристов)
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Gemma157
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Светлана Романова
Ну вот и понеслось.С такими офигительными оценками от наших судей на местных водокачках Авербух уже Семененко без 5 минут ЧЕ назвал, Леонова уже в ОЧ записала заодно с Ченом. Кто следующий,чего уж ,да он же у нас как Ханью двукратный ОЧ.Они вообще,кроме Семененко, еще чьи нибудь прокаты смотрят,например великолепный прокат Адама Сяо Хим Фа в этом сезоне.Как говориться почувствуйте разницу.
Не, ну уж ЧЕ с такими прокатами выиграть Семененко вполне по силам..
+4
-3
+1
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Zooey Glass
Ответ vb2c2sshnk
Специально пересмотрела Женю. Начало гонка за прыжками, поклевал на каскаде и тд, далее махи руками и ногами. Вторая часть наклонялки на каскадах акселей. Не увидела целостности программы модного хореографа. Набор движений как тут говорят. А недавно все ругали Малинина. Я бы сказала Илюша краше в разы. Потом посмотрела Романа, без модных хореографов показалось интереснее. Но рука в начале на исходной позиции аж так тряслась, волновался. И это ему помешало исполнить второй 4. Но, на Коломенкина тоже это не получилось
Мне вообще из "деревьев" Илюша больше всех нравится.
+1
0
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МаринаНМ_555
Ответ Gemma157
Ой ну прям. Семененко конечно молодец, но Чен это совсем другой уровень. Там у Чена квады, и заходы на них, и непрыжковые, и хореодорога после 5 квадов, и в целом проги с качеством
Ну махал руками точно интенсивнее.
+3
-3
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Ir2019
Ответ Светлана Романова
Пусть сначала выиграет,а потом говорить будем.
Да кто ж нас туда пустит...
Поэтому сейчас все будут потенциальные ЧЕ, ЧМ, ОЧ и прочие чемпионы всея нашей страны.
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