Алена Леонова: «Прокат Семененко – это что-то нереальное, космическое. С таким настроением я обычно смотрю прокаты Чена»

Алена Леонова назвала космическим прокат Евгения Семененко на Гран-при в Уфе.

Семененко накануне одержал победу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Уфе. Второе место занял .

«Прокат Семененко – это что-то нереальное, космическое. С таким настроением я, наверное, обычно смотрю прокаты . Это было очень круто по энергетике. Рада, что у Жени все получилось.

Не ожидала увидеть Романа Савосина на первом месте после короткой программы. Но посмотрев прокат, удостоверилась, что там все заслуженно. Он откатал на максимум и получил достойные баллы. Когда так возвращаются – это здорово», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

У наших фигуристов тренд на обилие квадов, но риск все только портит. Почему так?