Алена Леонова: «Прокат Семененко – это что-то нереальное, космическое. С таким настроением я обычно смотрю прокаты Чена»
Алена Леонова назвала космическим прокат Евгения Семененко на Гран-при в Уфе.
Семененко накануне одержал победу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Уфе. Второе место занял Роман Савосин.
«Прокат Семененко – это что-то нереальное, космическое. С таким настроением я, наверное, обычно смотрю прокаты Нэтана Чена. Это было очень круто по энергетике. Рада, что у Жени все получилось.
Не ожидала увидеть Романа Савосина на первом месте после короткой программы. Но посмотрев прокат, удостоверилась, что там все заслуженно. Он откатал на максимум и получил достойные баллы. Когда так возвращаются – это здорово», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.
У наших фигуристов тренд на обилие квадов, но риск все только портит. Почему так?
Да ладно?
Потом посмотрела Романа, без модных хореографов показалось интереснее. Но рука в начале на исходной позиции аж так тряслась, волновался. И это ему помешало исполнить второй 4. Но, на Коломенкина тоже это не получилось
Поэтому сейчас все будут потенциальные ЧЕ, ЧМ, ОЧ и прочие чемпионы всея нашей страны.