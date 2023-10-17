Мишин о Коляде: «Он велик в таланте и велик в пороке. Мне очень обидно, что какая-то группа людей его просто третировала этими «ты упал»
Тренер Алексей Мишин рассказал о работе с Михаилом Колядой.
Коляда перешел в группу Мишина перед сезоном-2020/2021 от Валентины Чеботаревой. Этим летом он объявил о приостановке карьеры.
– Мне кажется, Коляда слишком поздно попал к вам.
– Если бы я подтвердил твои слова, получилось бы, что я бессовестно хвалюсь. Поэтому я этого не скажу. Та грань, которая у Миши Коляды, и те великолепные программы, которые он демонстрировал и при предыдущем тренере – при Вале (Чеботаревой), и при мне, – они были очень яркие, они шли из него.
Вот есть клетка, и в клетку попался не воробей, в клетку попалась синяя птица. И когда я начал с ним заниматься и работать, я столько придумал всяких вещей, приемов, находок. Он меня разбудил. Но у него был привязан к шее большой камень, я до сих пор не разгадал, в чем же этот камень – почему у него происходили такие неожиданные срывы.
Сказать: я знаю, надо было нагрузки, надо было разгрузки – такое могут сказать люди, которые не столкнулись с таким. Он велик – велик в таланте и велик в пороке.
Мне очень обидно, что какая-то группа людей его просто третировала этими «ты упал». Он этого не заслуживал. Он трудился, старался. Мы ходили с ним и к Цискаридзе, сделали все, что только возможно. Он пробовал и психологов.
Но психолог… Психологи хорошие, но я отношусь к этому так: если ты пришел со спортсменом к психологу – это все равно что супружеская пара пришла к сексологу. Значит, что-то у них неблагополучно в их взаимоотношениях, – сказал Мишин в подкасте Первого канала.
И проблема ведь действительно была - Профессор не понимал, что делать со срывами Миши, перепробовал все, что мог сам. Тяжело признать, что ты не всесилен? Проблемы и правда могут быть, и это нормально, подключать специалистов, а не решать то, что сам не можешь решить.
Мишу сломала Олимпиада. После нее не стало лихого Бостонского пацана, он закрылся, в интервью стал огрызаться, в ответ на весь поток журналистского срача.
А разочарование серебра команды в основном из за Медведевой. Что она не получила золото. Не думаю, что БС или Забияки прям шли на уверенное золото. По прошествии лет, за исключением девочек, там была абсолютно средняя команда, тем более против Вирту Моир, Чана, Дюамель, да и Осмонд с Дейлман - все чемпионы и призеры чм.
Не думаю, что Миша вернется. Прям ощущение, что он устал грызть этот кактус. Надеюсь, что комментировать будет долго. У него это замечательно получается.
Даже интересно, какие у Миши могут быть пороки?
С психологом надо работать с раннего детства регулярно, чтобы вовремя выявлять и корректировать повторяющиеся события. И с родителями надо работать
Да и некоторым тренерам не помешает)
Когда Плю орет на фигуристку - Мне нужны медали!! Мне нужны ультраси! А фигуристка стоит среди этих здоровых мужиков, вжавшись в пол... то и на своем важном старте она также вся сожмется, и будет боятся упасть и не принести эти чертовы медали тренеру