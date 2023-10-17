Мишин о Коляде: «Он велик в таланте и велик в пороке. Мне очень обидно, что какая-то группа людей его просто третировала этими «ты упал»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Михаил Коляда Валентина Чеботарева Фигурное катание

Тренер Алексей Мишин рассказал о работе с Михаилом Колядой.

Коляда перешел в группу Мишина перед сезоном-2020/2021 от Валентины Чеботаревой. Этим летом он объявил о приостановке карьеры. 

– Мне кажется, Коляда слишком поздно попал к вам.

– Если бы я подтвердил твои слова, получилось бы, что я бессовестно хвалюсь. Поэтому я этого не скажу. Та грань, которая у Миши Коляды, и те великолепные программы, которые он демонстрировал и при предыдущем тренере – при Вале (Чеботаревой), и при мне, – они были очень яркие, они шли из него.

Вот есть клетка, и в клетку попался не воробей, в клетку попалась синяя птица. И когда я начал с ним заниматься и работать, я столько придумал всяких вещей, приемов, находок. Он меня разбудил. Но у него был привязан к шее большой камень, я до сих пор не разгадал, в чем же этот камень – почему у него происходили такие неожиданные срывы.

Сказать: я знаю, надо было нагрузки, надо было разгрузки – такое могут сказать люди, которые не столкнулись с таким. Он велик – велик в таланте и велик в пороке.
Мне очень обидно, что какая-то группа людей его просто третировала этими «ты упал». Он этого не заслуживал. Он трудился, старался. Мы ходили с ним и к Цискаридзе, сделали все, что только возможно. Он пробовал и психологов.

Но психолог… Психологи хорошие, но я отношусь к этому так: если ты пришел со спортсменом к психологу – это все равно что супружеская пара пришла к сексологу. Значит, что-то у них неблагополучно в их взаимоотношениях, – сказал Мишин в подкасте Первого канала. 

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11 комментариев

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Vendetta4111323
Эх, старая гвардия. Про психологов зря так.
И проблема ведь действительно была - Профессор не понимал, что делать со срывами Миши, перепробовал все, что мог сам. Тяжело признать, что ты не всесилен? Проблемы и правда могут быть, и это нормально, подключать специалистов, а не решать то, что сам не можешь решить.
Мишу сломала Олимпиада. После нее не стало лихого Бостонского пацана, он закрылся, в интервью стал огрызаться, в ответ на весь поток журналистского срача.
А разочарование серебра команды в основном из за Медведевой. Что она не получила золото. Не думаю, что БС или Забияки прям шли на уверенное золото. По прошествии лет, за исключением девочек, там была абсолютно средняя команда, тем более против Вирту Моир, Чана, Дюамель, да и Осмонд с Дейлман - все чемпионы и призеры чм.

Не думаю, что Миша вернется. Прям ощущение, что он устал грызть этот кактус. Надеюсь, что комментировать будет долго. У него это замечательно получается.
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Carg0
Миша светлый человек, какой порок? как такое можно говорить?
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Маргарита В Сафронова
О Мише как о комментаторе. Мне нравится, что он говорит, выяснилось. что он умный. Всӗ время хочется добавить громкость. Миша, говори громче!
Даже интересно, какие у Миши могут быть пороки?
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Ольга Ив
Совершенно верно. Сами "болельщики", сми доводят спортсменов до того, что они боятся упасть, ошибиться. Критикуют, оскорбляют за падения даже в шоу. Вот прошёл первый тур и что: куча статей о падениях мальчиков, Петросян, со всеми "красивыми" фото, куча оскорблений и осуждений "болельщиков", заранее возведение бомонда одних и принижениях других. Это ведь все равно доходит до спортсмена, к чему мы сами ведём их?? Ни поддержки, одни осуждения от СМИ, "болельщиков", бомонда, если спортсмен ошибся. Впереди ещё тур, а уже схлестнулись два штаба. Жуть. А ведь девчонкам по 16. Кондратюк ещё не выступил, а уже осудили. Читаешь и думаешь, куда мы катимся с такой поддержкой.
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Shveddka
Знаю бабушку с внучком,которые из каждого утюга тыкали его падениями
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nina1212
Психологи очень нужны фигуристам. Мы же видим что некоторые все могут на тренировках, а в прокате срывают
С психологом надо работать с раннего детства регулярно, чтобы вовремя выявлять и корректировать повторяющиеся события. И с родителями надо работать
Да и некоторым тренерам не помешает)
Когда Плю орет на фигуристку - Мне нужны медали!! Мне нужны ультраси! А фигуристка стоит среди этих здоровых мужиков, вжавшись в пол... то и на своем важном старте она также вся сожмется, и будет боятся упасть и не принести эти чертовы медали тренеру
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Е...С
Ягудин, да и Траньков были в первых рядах.
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Маргарита В Сафронова
Ответ Carg0
Миша светлый человек, какой порок? как такое можно говорить?
Я думаю, это его молчалиаость. Для журналистов это самый страшный порок. То ли дело два фонтана — Ягудин с Плющенко.
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Лека-Лека
Надо сказать большое спасибо сми, которые из кожи вон лезут, чтобы охаять спортсмена за любой промах. И им все равно - кого и за что.
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