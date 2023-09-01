«Когда я перешел к Мишину, он сказал, что у меня на лбу написано, что я троечник». Коляда посетил интересные места Красноярска
Фигурист Михаил Коляда посетил интересные места Красноярска.
Первый канал опубликовал влог о визите Коляды в город.
Фигурист совершил прогулку на электрокатамаране по Енисею, прогулялся по историческому центру Красноярска, побывал в Дивногорске, посетил Красноярскую ГЭС, Николаевскую сопку, Свято-Успенский монастырь, посмотрел скульптуру «Трансформация» на территории кампуса СФУ, попробовал местные деликатесы на рынке, прокатился на родельбане в фанпарке «Бобровый лог», а также поднялся на Торгашинский хребет по лестнице из 1683 ступеней.
«Я люблю какие-то активности. Я, может быть, не очень усидчивый человек. С самого детства, сколько себя помню, у меня были с этим небольшие проблемы.
Для спорта это хорошо, для учебы – наверное, нет. Когда я перешел к Алексею Николаевичу (Мишину), он сказал, что у меня на лбу написано, что я троечник», – рассказал Коляда на встрече с болельщиками.
А экскурсии по городам замечательные получаются, так легко и с юмором Миша ведёт, с удовольствием смотрю.
когда уже Мишу позовут в шоу, вот на него бы пошла, хоть и не их и люблю.
Прямо "луч света в тёмном царстве".