«Когда я перешел к Мишину, он сказал, что у меня на лбу написано, что я троечник». Коляда посетил интересные места Красноярска

Фигурист Михаил Коляда посетил интересные места Красноярска.

Первый канал опубликовал влог о визите Коляды в город.

Фигурист совершил прогулку на электрокатамаране по Енисею, прогулялся по историческому центру Красноярска, побывал в Дивногорске, посетил Красноярскую ГЭС, Николаевскую сопку, Свято-Успенский монастырь, посмотрел скульптуру «Трансформация» на территории кампуса СФУ, попробовал местные деликатесы на рынке, прокатился на родельбане в фанпарке «Бобровый лог», а также поднялся на Торгашинский хребет по лестнице из 1683 ступеней.

«Я люблю какие-то активности. Я, может быть, не очень усидчивый человек. С самого детства, сколько себя помню, у меня были с этим небольшие проблемы.

Для спорта это хорошо, для учебы – наверное, нет. Когда я перешел к Алексею Николаевичу (Мишину), он сказал, что у меня на лбу написано, что я троечник», – рассказал Коляда на встрече с болельщиками.