«Когда я перешел к Мишину, он сказал, что у меня на лбу написано, что я троечник». Коляда посетил интересные места Красноярска

Теги сборная России Алексей Мишин видео мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Фигурист Михаил Коляда посетил интересные места Красноярска.

Первый канал опубликовал влог о визите Коляды в город.

Фигурист совершил прогулку на электрокатамаране по Енисею, прогулялся по историческому центру Красноярска, побывал в Дивногорске, посетил Красноярскую ГЭС, Николаевскую сопку, Свято-Успенский монастырь, посмотрел скульптуру «Трансформация» на территории кампуса СФУ, попробовал местные деликатесы на рынке, прокатился на родельбане в фанпарке «Бобровый лог», а также поднялся на Торгашинский хребет по лестнице из 1683 ступеней.

«Я люблю какие-то активности. Я, может быть, не очень усидчивый человек. С самого детства, сколько себя помню, у меня были с этим небольшие проблемы.

Для спорта это хорошо, для учебы – наверное, нет. Когда я перешел к Алексею Николаевичу (Мишину), он сказал, что у меня на лбу написано, что я троечник», – рассказал Коляда на встрече с болельщиками.

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31 комментарий

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Аврора кубик
Молодец Миша сколько городов он уже успел посетить!!
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Елена Спирина
У Миши очень интересные влоги. Сколько можно посмотреть интересных мест и городов вместе с ним
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Елена Спирина
Ответ buturlinomo
Хоть двоечник... С таким талантом, все равно когда уже Мишу позовут в шоу, вот на него бы пошла, хоть и не их и люблю.
Миша катает сейчас в шоу Авербуха в Сочи
+25
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Olga Krayz
Молодец Миша, ещё одна интересная экскурсия.
+22
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Carg0
у Миши на лице написано, что он умный. Просто в приоритете было фигурное катание, как и у многих спортсменов.
А экскурсии по городам замечательные получаются, так легко и с юмором Миша ведёт, с удовольствием смотрю.
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Allairina
Мне нравится, какие влоги у Михаила, прямо, как побывала там, очень интересно смотреть.
+15
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Mari Gams
У Миши прекрасно получается записывать влоги , грамотно говорит , прекрасно держится перед камерой , вполне в будущем может заниматься журналистикой на профессиональном уровне
+14
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Мила Расковалова
Интересно и познавательно. Миша,как то по новому раскрылся
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nina1212
у него в дзене есть отличное видео из леса в Карелии. Я вчера залипла там, интересный формат, когда слышны только звуки леса и костра. Снято профессионально, а Миша раскрывается с новых сторон. Он на все руки мастер, и костер разжечь, и палатку собрать, мужик!
+12
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buturlinomo
Хоть двоечник... С таким талантом, все равно
когда уже Мишу позовут в шоу, вот на него бы пошла, хоть и не их и люблю.
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suda net
Ответ buturlinomo
Хоть двоечник... С таким талантом, все равно когда уже Мишу позовут в шоу, вот на него бы пошла, хоть и не их и люблю.
В смысле, когда позовут? Он же катается в "Письмах любви". Сейчас в Сочи, а в Череповце и Петербурге я его своими глазами видела.))) И даже снимала немного.
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Larisa Ermolenko
А Миша оказывается и не молчун вовсе.
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Юра Плисецкий
У Миши снова интересный влог.
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Лия Романова
Интересные влоги у Миши, молодец, экскурсии по городам классные получаются
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Док Аксель
Миша хорошее дело затеял для себя и своих болельщиков. Мужик сказал, мужик сделал. Ездит по стране, осматривая достопримечательности, посещает интересные и исторические места, делает влог. Просматривая который, многие сами совершают экскурсию по этим местам. Удачи Мише !
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Elena
У Миши очень грамотная речь. Приятно его смотреть и слушать. Ждем следующие города))
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fewral
Как же приятно его видеть и слышать на фоне той черни, что происходит порой в фигурном катании.
Прямо "луч света в тёмном царстве".
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Мария Коваленко
Нравятся влоги Миши, здорово у него получается
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Аленка_76
Понравился влог Михаила!
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Настасья Белоглазова
Миша и Лиза - мои любимые блогеры.
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Katt Lady
Не ожидала, что у Миши так здорово получится. Молодец!
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Natalia Gladkia
Миша- ты Чудо , легко, весело, остроумно и ...познавательно!У тебя и , правда, дар, дар рассказчика! Красноярск интересен и прекрасен, спасибо Мише! Михаил, просто ,уникальная личность, столькими гранями раскрылся, и еще невероятный талант рассказчика! Ждем продолжения с нетерпением, удачи!!!
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AAPolyansky
мда, Алексей Николаевич никогда не щадил чувства своих учеников
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Morveena Bum
Профессор, как всегда, зрит в корень.
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buturlinomo
Ответ Елена Спирина
Миша катает сейчас в шоу Авербуха в Сочи
спасибо, что то не уследила
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