Мишин о конкуренции в группе: «Ягудин и Плющенко были два медведя в одной берлоге. В ситуации, которая сейчас у меня, в берлоге другие животные»

Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин сборная России Алексей Мишин Первый канал мужское катание Фигурное катание

Тренер Алексей Мишин рассказал о конкуренции в своей группе.

«Управлять тренировкам в данной ситуации несложно. Конкуренция есть, это нормально, это залог прогресса. В то время, когда были Ягудин и Плющенко – это были два медведя в одной берлоге. В ситуации, которая сейчас есть у меня, в берлоге другие животные. Это клетка с другими животными, другой зоопарк.

Современный зоопарк нашего мужского одиночного катания включает в себя довольно-таки интеллигентных людей. Те тоже были, конечно, интеллигентами. И мы видим, что и Женя Плющенко – это столп, и Леша Ягудин прекрасно работает в вашей сфере.

Но вот эти звери, о которых мы говорим, они уже не из леса, они уже побывали в зоопарке, одомашненные», – сказал Мишин в подкасте Первого канала. 

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6 комментариев

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imaxim
Только главное в конкуренции равное внимание уделять, а не радоваться, когда один второго обыгрывает))
Или уходить из кис-энд-край во время оценок
+9
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Железная Леди
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Ответ Тимур Муратов
Ум за разум давно у деда зашел, одни бессвязные аналогии приводит
Может вы не понимаете? Тренер сказал, что ребята относятся друг к другу с уважением.
+5
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Маргарита В Сафронова
Три медведя. Мишин третий.
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Vendetta4111323
Ответ imaxim
Только главное в конкуренции равное внимание уделять, а не радоваться, когда один второго обыгрывает)) Или уходить из кис-энд-край во время оценок
Вот да
С одной стороны, Мишин говорит об уважении учеников и признании их таланта, при этом ушел от Ягудина в ПП на ОИ. Яг был абсолютно неправ, упустил огромный шанс, но тренер ведь не только после побед поддерживает обычно. Особенно, если таки уважает
+4
-3
+1
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