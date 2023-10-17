Мишин о конкуренции в группе: «Ягудин и Плющенко были два медведя в одной берлоге. В ситуации, которая сейчас у меня, в берлоге другие животные»

Тренер Алексей Мишин рассказал о конкуренции в своей группе.

«Управлять тренировкам в данной ситуации несложно. Конкуренция есть, это нормально, это залог прогресса. В то время, когда были Ягудин и Плющенко – это были два медведя в одной берлоге. В ситуации, которая сейчас есть у меня, в берлоге другие животные. Это клетка с другими животными, другой зоопарк.

Современный зоопарк нашего мужского одиночного катания включает в себя довольно-таки интеллигентных людей. Те тоже были, конечно, интеллигентами. И мы видим, что и Женя Плющенко – это столп, и Леша Ягудин прекрасно работает в вашей сфере.

Но вот эти звери, о которых мы говорим, они уже не из леса, они уже побывали в зоопарке, одомашненные», – сказал в подкасте Первого канала.