Александр Жулин: «Рад, что Костомаров не пошел по пути нытья и не стал говорить, что он теперь несчастный человек»

Александр Жулин восхитился силой воли Романа Костомарова.

В этом году олимпийский чемпион Турина-2006 перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии. Он полгода провел в больнице.

«Я рад тому, что Рома не пошел по пути нытья и не стал говорить, что он теперь несчастный человек. Он не опустил руки, каждый день ходит в спортзал.

Слава богу, у него потрясающая жена, она ему во всем помогает. То, что я увидел в общении с Ромой, в личном – он говорит: «А что мне еще остается, буду бороться».

Спортсмен остался спортсменом. Я увидел у него в глазах силу воли и то, что он с характером. Огромный молодец», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.

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