Александр Жулин: «Рад, что Костомаров не пошел по пути нытья и не стал говорить, что он теперь несчастный человек»

Теги Роман Костомаров танцы на льду Александр Жулин Фигурное катание

Александр Жулин восхитился силой воли Романа Костомарова.

В этом году олимпийский чемпион Турина-2006 перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии. Он полгода провел в больнице. 

«Я рад тому, что Рома не пошел по пути нытья и не стал говорить, что он теперь несчастный человек. Он не опустил руки, каждый день ходит в спортзал.

Слава богу, у него потрясающая жена, она ему во всем помогает. То, что я увидел в общении с Ромой, в личном – он говорит: «А что мне еще остается, буду бороться».

Спортсмен остался спортсменом. Я увидел у него в глазах силу воли и то, что он с характером. Огромный молодец», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию. 

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2 комментария

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Delirium
У меня несколько знакомых всю весну делились "ценным мнением", что Романа давно надо было отключить от жизнеобеспечения и не мучать человека. А вот врачи и он сам оказались несогласны! Долгих лет и успехов во всех делах Роману!
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Александр Скворцов
Молодец Роман!
Гвозди бы делать из этих людей
Крепче бы не было бы в мире гвоздей! (С)
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