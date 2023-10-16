Владимир Путин: «Неудивительно, что в Китае появляются спортивные фанаты наших спортсменов, потому что это яркие звезды»

Теги сборная России Владимир Путин сборная Китая сборная Китая жен женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева сборная Китая (художественная гимнастика) Фигурное катание

Владимир Путин не удивлен, что в Китае появляются фанаты российских фигуристов.

‒ Мы также с замиранием сердца следили за юными российскими фигуристками ‒ Трусовой, Валиевой, Щербаковой. У них большая фанатская община в китайском интернете, и китайские интернет-пользователи даже называют их феями, которые борются буквально друг с другом. Как вы считаете, имеет ли гуманитарное и спортивное сотрудничество большую ценность для нашей дружбы?

‒ Конечно. Спортивное сотрудничество как часть гуманитарного взаимодействия очень важно, потому что оно устанавливает контакты между людьми напрямую.

То, что в Китае появляются спортивные фанаты наших спортсменов, ‒ неудивительно, потому что это яркие звезды. Мы с огромным уважением следим и за успехами китайских спортсменов, всегда смотрим, как организована работа.

Конечно, мы знаем о китайских спортсменах. Знаем, скажем, о гимнастах, о других направлениях, – сказал президент России в интервью Медиакорпорации Китая.

Щербакова, Трусова, Навка переносят проекты в Китай – что там за индустрия? Исследование Sports.ru

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6 комментариев

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Маргарита Михайловна
От него скрывают что ТЩК давно закончили карьеру.
+4
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RS919
Ответ Cruel Snake
Следим за успехами китайских спортсменов. Имя хоть одного китайского спортсмена, назвать смог бы?
Ли 😆
+2
0
+2
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Cruel Snake
Следим за успехами китайских спортсменов. Имя хоть одного китайского спортсмена, назвать смог бы?
+2
-1
+1
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Железная Леди
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Ответ Cruel Snake
Следим за успехами китайских спортсменов. Имя хоть одного китайского спортсмена, назвать смог бы?
Да и наших он не очень-то знает. ФК только одного ТШТ, явно Песков подсказал.
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Ира Полубоярова
Ответ Маргарита Михайловна
От него скрывают что ТЩК давно закончили карьеру.
К еще в обойме, что, конечно, удивительно, но очень интересно)
0
0
0
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