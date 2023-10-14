Нагорный об отказе стать тренером в Китае: «У меня на родине очень много работы и обязанностей. Если бы уже завязал со спортом, тогда согласился бы»

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Олимпийский чемпион Никита Нагорный объяснил отказ от работы в Китае.

– Ваша коллега по помосту Мария Пасека сейчас воспитывает новое поколение китайских гимнастов. У вас не возникало желания попробовать свои силы в этом же направлении?

– Скажу по секрету: я был первым человеком, которому предложили поехать туда тренером. Но у меня на родине очень много работы и обязанностей, к тому же я еще не завершил профессиональную карьеру, так что пришлось отказаться. А если бы уже завязал со спортом, тогда согласился бы, так как это очень интересно.

В гимнастике Китай, Япония и Россия – три лидера, которые всегда составляли конкуренцию друг другу. Недавно завершился чемпионат мира, и многие были в шоке, как сильно упал уровень. В наше отсутствие ребята чуть подрасслабились, – сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Нагорный.

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