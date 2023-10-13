Владимир Путин: «Надеюсь, что, несмотря на все драматические события, которые сейчас в регионе происходят, Армения сможет провести Игры стран СНГ»

Теги Владимир Путин Р-Спорт Игры стран СНГ Легкая атлетика

Владимир Путин выразил надежду, что Армения сможет провести в следующем году Игры стран СНГ.

«В следующем году это будет, так планировалось во всяком случае, в армянском Гюмри.

Надеюсь, что, несмотря на все драматические события, которые сейчас в регионе происходят, Армения сможет провести эти мероприятия», – сказал президент РФ на заседании Совета глав государств СНГ.

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2 комментария

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Назар Игорь
Какие игры?? У Армении другие проблемы, более 100 000 армян переселенцев из Карабаха надо трудоустроить, найти и построить жильë. Ну если только опять Россия денег даст в ущерб своему населению, нам не впервой.
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goshforever
Ответ Назар Игорь
Какие игры?? У Армении другие проблемы, более 100 000 армян переселенцев из Карабаха надо трудоустроить, найти и построить жильë. Ну если только опять Россия денег даст в ущерб своему населению, нам не впервой.
Я бы скорее ожидал эти 100 тысяч человек (или как минимум большую часть из них) где-то в Сочи и Москве.

Для Армении это вообще не проблема))
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