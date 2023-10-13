Владимир Путин: «Надеюсь, что, несмотря на все драматические события, которые сейчас в регионе происходят, Армения сможет провести Игры стран СНГ»

Владимир Путин выразил надежду, что Армения сможет провести в следующем году Игры стран СНГ.

«В следующем году это будет, так планировалось во всяком случае, в армянском Гюмри.

Надеюсь, что, несмотря на все драматические события, которые сейчас в регионе происходят, Армения сможет провести эти мероприятия», – сказал президент РФ на заседании Совета глав государств СНГ.