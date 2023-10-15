Егор Базин: «Жулин может одним движением объяснить, как надо станцевать весь танец»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Худайбердиева и Базин рассказали об особенностях работы Александра Жулина.

Базин: Александр Вячеславович может одним движением объяснить, как надо станцевать весь танец.

Худайбердиева: Или одной фразой передать, донести, что мы должны чувствовать в танце.

Базин: И нам нужно воплотить эти чувства. Иногда этого слова достаточно. Мы перешли к Александру Вячеславовичу, чтобы попробовать новое, попробовать раскрыться по-новому. Да, атмосфера в команде и подход помогают получить новые эмоции, увидеть четкий путь, что нужно делать дальше.

Худайбердиева: Чувствуем ли себя спокойнее и увереннее? Я — да. Егор, мне кажется, тоже — он раскрылся, стал спокойнее, увереннее в себе и своих силах. К контрольным прокатам мы тоже относимся как к соревнованиям, и уже второй турнир он ведёт себя кардинально по-другому.

Базин: Мы повзрослели и продолжаем взрослеть.

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5 комментариев

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Михаил Опякин
Это должен быть энергичный танец
+8
0
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Anita Levchenko
Я этот танец тоже могу объяснить одним движением😎😅
+8
0
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Пылесос
Испанский мальчик одним жестом объяснил, что его зовут Хуан.
+3
0
+3
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БезызбежноНаКрасный
Нужно видео с этим движением
+1
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Allbee
Напрасно он пока не объяснил
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