Татьяна Мишина: «Лутфуллин незаслуженно низко оказался. Его местом недовольна, но судьям виднее»

Теги сборная России мужское катание Татьяна Мишина Евгений Семененко Глеб Лутфуллин Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Мишина считает, что Лутфуллин незаслуженно оказался низко на Гран-при России.

Сегодня в Уфе завершились мужские соревнования первого этапа серии Гран-при России. Победу одержал Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин занял пятое место. 

«Мы довольны выступлением Жени. Первые старты всегда сложные и ответственные, не знаешь, как воспримут твою программу. Он показал сложный контент, идеально прыгнул риттбергер. Конечно, что-то можно немного доработать. А так здорово прокатал программу.

Глебом очень довольны. Мне кажется, он незаслуженно низко оказался. Его местом недовольна и не согласна, но судьям виднее. Глеб продемонстрировал легкое катание со сложными вариантами прыжков. Было одно неудачное падение, но после он проявил большую силу воли — прыгнул тройной аксель. Глеб еще покажет себя в сезоне.

В мужском катании серьезная конкуренция: у всех заявлен серьезный набор прыжков. Правда не все их выполнили, но, значит, сделают, раз заявили. От этого больше интриги и интереса к мужскому катанию. Теперь будем ждать следующие старты», — сказал Мишина.

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8 комментариев

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Мороженко
Да, с Глебом сегодня тоже сотворили что-то странное.
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UVR
Мне Глеб очень нравится. остаётся впечатление воздушностии изящества Надеюсь, что ошибки можно списать на начало сезона и к следующим соревнованиям Глеб серьёзно наберёт форму. Он может. Помню его победу на гран при в Самаре, это было прекрасно.
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oldparakhod
Не накосячил бы в КП, был бы выше.
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Регина
Ответ Мороженко
Да, с Глебом сегодня тоже сотворили что-то странное.
К сожалею не только сегодня
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vb2c2sshnk
Ответ Мороженко
Да, с Глебом сегодня тоже сотворили что-то странное.
Ну почему странное. И сегодня.
Большая разница после короткой от 2,3 места. Произвольная его лучше, чем Андрея и Макара сегодня
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vb2c2sshnk
Ответ Мороженко
Да, с Глебом сегодня тоже сотворили что-то странное.
Разница после короткой все вам объясняет
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Gemma157
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Ответ oldparakhod
Не накосячил бы в КП, был бы выше.
Зато кое-кто от души накосячил в ПП, бабочканул, упал с недокрученного 3-лутца, упал с квадтулупа и все равно с медалью только лишь потому что КП откатал почище)
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