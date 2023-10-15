Татьяна Мишина: «Лутфуллин незаслуженно низко оказался. Его местом недовольна, но судьям виднее»

Татьяна Мишина считает, что Лутфуллин незаслуженно оказался низко на Гран-при России.

Сегодня в Уфе завершились мужские соревнования первого этапа серии Гран-при России. Победу одержал Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин занял пятое место.

«Мы довольны выступлением Жени. Первые старты всегда сложные и ответственные, не знаешь, как воспримут твою программу. Он показал сложный контент, идеально прыгнул риттбергер. Конечно, что-то можно немного доработать. А так здорово прокатал программу.

Глебом очень довольны. Мне кажется, он незаслуженно низко оказался. Его местом недовольна и не согласна, но судьям виднее. Глеб продемонстрировал легкое катание со сложными вариантами прыжков. Было одно неудачное падение, но после он проявил большую силу воли — прыгнул тройной аксель. Глеб еще покажет себя в сезоне.

В мужском катании серьезная конкуренция: у всех заявлен серьезный набор прыжков. Правда не все их выполнили, но, значит, сделают, раз заявили. От этого больше интриги и интереса к мужскому катанию. Теперь будем ждать следующие старты», — сказал Мишина.