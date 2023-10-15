Татьяна Мишина о победе Семененко: «Есть моменты, в которых надо прибавить. Но для первого старта все прошло на высоком уровне»

Теги сборная России мужское катание Татьяна Мишина Евгений Семененко Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Тренер высоко оценила выступление Евгения Семененко на Гран-при России.

Сегодня фигурист одержал победу на этапе в Уфе, набрав в сумме 289,37 балла.

– Конечно, всем довольна. Первый старт – это всегда особенно волнительно. В общем, Женя отлично справился. Есть еще моменты, в которых надо прибавить. Но для первого старта все прошло на высоком уровне.

Самое главное, сам справился и четверной риттбергер прыгнул – это тоже очень важно. Программы хорошо прошли: короткая и произвольная. Они понравились. Поэтому думаю, для первого старта это очень хорошее выступление, я довольна.

– В каких моментах прибавить нужно, на ваш взгляд?

– Допустим, в короткой программе надо было чище сделать первый четверной прыжок, это раз. В произвольной уже в конце чуть улучшить вращение. Он в целом делает все на четвертый уровень обычно, а здесь как‑то поторопился немножко. Потерял на этом несколько баллов.

А так, уже все больше надо всматриваться в небольшие нюансы. Смотреть внимательно, где можно прибавить. В чем‑то прибавить всегда можно, – сказала тренер Татьяна Мишина.

Лучший фигурист России – мастер перевоплощений (и спасенных прыжков)! Теперь он грустный клоун, а не корейский айдол

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктория Устинова
Правильные слова, Татьяна Николаевна.
Не останавливаться на достигнутом, прибавлять и улучшаться
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Женя очень понравился и в короткой, и в произвольной.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
death spiral
Да, Семененко был неплох, вытащил программу, но в душу запал Роман Савосин, хоть откатал с ошибками, но программа изумительная, артистичность на высоте.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Платонова
Женя красавец, конечно, прыжки высоченные! Роман тоже понравился.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий