Татьяна Мишина о победе Семененко: «Есть моменты, в которых надо прибавить. Но для первого старта все прошло на высоком уровне»

Тренер высоко оценила выступление Евгения Семененко на Гран-при России.

Сегодня фигурист одержал победу на этапе в Уфе, набрав в сумме 289,37 балла.

– Конечно, всем довольна. Первый старт – это всегда особенно волнительно. В общем, Женя отлично справился. Есть еще моменты, в которых надо прибавить. Но для первого старта все прошло на высоком уровне.

Самое главное, сам справился и четверной риттбергер прыгнул – это тоже очень важно. Программы хорошо прошли: короткая и произвольная. Они понравились. Поэтому думаю, для первого старта это очень хорошее выступление, я довольна.

– В каких моментах прибавить нужно, на ваш взгляд?

– Допустим, в короткой программе надо было чище сделать первый четверной прыжок, это раз. В произвольной уже в конце чуть улучшить вращение. Он в целом делает все на четвертый уровень обычно, а здесь как‑то поторопился немножко. Потерял на этом несколько баллов.

А так, уже все больше надо всматриваться в небольшие нюансы. Смотреть внимательно, где можно прибавить. В чем‑то прибавить всегда можно, – сказала тренер Татьяна Мишина.

Лучший фигурист России – мастер перевоплощений (и спасенных прыжков)! Теперь он грустный клоун, а не корейский айдол