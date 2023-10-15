Евгений Семененко: «Четыре четверных прыжка – самый оптимальный вариант для соревнований»

Теги сборная России мужское катание Евгений Семененко Серия Гран-при России Фигурное катание

Семененко назвал оптимальным для себя исполнение четырех четверных в программе.

В произвольной программе на этапе Гран-при России фигурист прыгнул четверной риттбергер, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и четверной тулуп. 

«После этапа можно чуть-чуть выдохнуть. У меня уже есть длительный опыт, я выступал на международных стартах, поэтому сейчас более-менее получается выходить и показывать то, что я показывал на тренировке.

Рад, что выполнил первый прыжок – четверной риттбергер, с таким процентом успешных прыжков на тренировках, 80 процентов, грех было не вставлять его в произвольную программу.

Мне уже хотелось преодолеть этот барьер, это удалось на показательных в Санкт-Петербурге, на мемориале Панина-Коломенкина, и теперь в произвольной программе здесь.

Четыре четверных – это максимум? Не знаю, для соревнований это самый оптимальный вариант», – сказал Евгений Семененко, который одержал победу на этапе Гран-при России в Уфе. 

7 комментариев

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imaxim
Хороший, боеспособный контент. Когда выпустят на международные старты - гарантированно последняя разминка
+8
0
+8
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Алеся Ткаченко
Когда четверных слишком много это тоже плохо,доказано Трусовой и Малининым.
+6
-1
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Виктория Устинова
Алексей Николаевич - стратег, не получался 4 Lo в произвольной, давай вставим в короткую на показательных.
Там получилось и здесь получилось.
Жене- выдохнуть, спокойно накатывать программы и без травм!
+2
0
+2
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imaxim
Ответ Алеся Ткаченко
А когда выпустят?
Известно когда)
+1
0
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Алеся Ткаченко
Ответ imaxim
Хороший, боеспособный контент. Когда выпустят на международные старты - гарантированно последняя разминка
А когда выпустят?
0
0
0
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Тимур Муратов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ imaxim
Известно когда)
конечно, известно, когда и гном гномыч дедом станет
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Тимур Муратов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Виктория Устинова
Алексей Николаевич - стратег, не получался 4 Lo в произвольной, давай вставим в короткую на показательных. Там получилось и здесь получилось. Жене- выдохнуть, спокойно накатывать программы и без травм!
стротег, ли баркелл атдыхает
0
0
0
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