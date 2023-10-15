Евгений Семененко: «Четыре четверных прыжка – самый оптимальный вариант для соревнований»

Семененко назвал оптимальным для себя исполнение четырех четверных в программе.

В произвольной программе на этапе Гран-при России фигурист прыгнул четверной риттбергер, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и четверной тулуп.

«После этапа можно чуть-чуть выдохнуть. У меня уже есть длительный опыт, я выступал на международных стартах, поэтому сейчас более-менее получается выходить и показывать то, что я показывал на тренировке.

Рад, что выполнил первый прыжок – четверной риттбергер, с таким процентом успешных прыжков на тренировках, 80 процентов, грех было не вставлять его в произвольную программу.

Мне уже хотелось преодолеть этот барьер, это удалось на показательных в Санкт-Петербурге, на мемориале Панина-Коломенкина, и теперь в произвольной программе здесь.

Четыре четверных – это максимум? Не знаю, для соревнований это самый оптимальный вариант», – сказал Евгений Семененко, который одержал победу на этапе Гран-при России в Уфе.