Татьяна Тарасова: «Семененко понравился больше всех – боролся, прекрасная программа. Понимает, что он делает, слышит музыку»

Татьяна Тарасова рассказала, чье выступление ей понравилось больше всего.

Сегодня на этапе Гран-при России в Уфе мужчины показали произвольные программы.

Победу одержал Евгений Семененко, Роман Савосин взял серебро, Андрей Мозалев – бронзу.

«Семененко понравился больше всех. Боролся, прекрасная программа, элементы, понимает, что он делает, слышит музыку.

Понравилось все», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Евгений Семененко: «Наконец-то получилось сделать риттбергер. Никак не удавалось, хотя на тренировках был хороший процент выполненных прыжков»