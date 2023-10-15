Татьяна Тарасова: «Семененко понравился больше всех – боролся, прекрасная программа. Понимает, что он делает, слышит музыку»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Евгений Семененко Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова рассказала, чье выступление ей понравилось больше всего.

Сегодня на этапе Гран-при России в Уфе мужчины показали произвольные программы. 

Победу одержал Евгений Семененко, Роман Савосин взял серебро, Андрей Мозалев – бронзу.

«Семененко понравился больше всех. Боролся, прекрасная программа, элементы, понимает, что он делает, слышит музыку.

Понравилось все», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Евгений Семененко: «Наконец-то получилось сделать риттбергер. Никак не удавалось, хотя на тренировках был хороший процент выполненных прыжков»

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5 комментариев

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Маргарита В Сафронова
А мне понравился больше Рома Савосин. Он так здорово сделал Челентано!
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private dancer
Ответ Маргарита В Сафронова
А мне понравился больше Рома Савосин. Он так здорово сделал Челентано!
Мне тоже Роман понравился больше.
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Masha petrova
Да просто фк бомонд постоянно вариться в своем гов..., ой извините котле, поэтому и отмечают только своих, в данном случае Мишинского. А Рому, или кого то другого, вне бомонда, как бы прекрасно он не прокатал, предпочитают не замечать.
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Док Аксель
Ответ Маргарита В Сафронова
А мне понравился больше Рома Савосин. Он так здорово сделал Челентано!
Третьим буду... ))) Тоже очень понравился и приятно удивил Роман Савосин своим выступлением на этапе ГП .
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death spiral
Савосин откатал программу прекрасно, артистично, несмотря на падения. Та программа, которую хочется пересмотреть еще раз.
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