Анна Фролова: «Довольна, счастлива, но вымоталась. Первый раз такое, что срываю заклон в конце – зато опыт какой»

Анна Фролова прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при России в Уфе.

Фролова завоевала на этом этапе серебро с результатом 210,88 балла.

«Довольна, счастлива, но эмоционально вымоталась.

В конце немного расслабилась. Первый раз такое, что срываю заклон в конце. Зато опыт какой!

Захожу на поклон, меня пошатывает и все — понимаю, что ошибка неизбежна.

Чувствую себя уверенно с этим контентом. Хотелось бы усложняться, обсудим это с тренером» – сказала фигуристка.