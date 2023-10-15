Анна Фролова: «Довольна, счастлива, но вымоталась. Первый раз такое, что срываю заклон в конце – зато опыт какой»

Теги сборная России женское катание Анна Фролова Серия Гран-при России Фигурное катание

Анна Фролова прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при России в Уфе.

Фролова завоевала на этом этапе серебро с результатом 210,88 балла. 

«Довольна, счастлива, но эмоционально вымоталась.

В конце немного расслабилась. Первый раз такое, что срываю заклон в конце. Зато опыт какой!

Захожу на поклон, меня пошатывает и все — понимаю, что ошибка неизбежна.

Чувствую себя уверенно с этим контентом. Хотелось бы усложняться, обсудим это с тренером» – сказала фигуристка.

8 комментариев

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Sveta Arhipova
Анна снова порадовала, я с удовольствием посмотрела её произвольную сегодня - красота!
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Аленка_76
Очень понравилась Аня на этом этапе.
Удачи в сезоне!
+8
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Елена Спирина
Все поправимо. Это только первое соревнование в сезоне. Анна понравилась больше всех. Спасибо за доставленные удовольствие!
+6
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Аврора кубик
Аня просто умничка!!! Очень порадовала!! Огромное удовольствие от ее КП и ПП, дальше пусть будет только лучше!!😍
+6
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Лия Романова
Аня отлично выступила, выразительная, очень музыкальная - одно удовольствие смотреть! Рада за неё, ждём на следующих турнирах, удачи ей
+4
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Tatiana Klm
Заклон и вчера плохо получился. Не хватило сил. Все равно молодец! Поздравляю от души!
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Tytti
Анна молодец! Поздравляю!
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SatelliteSS
Ответ Елена Спирина
Все поправимо. Это только первое соревнование в сезоне. Анна понравилась больше всех. Спасибо за доставленные удовольствие!
Какое ж первое. Она на мемориале уже золото взяла.
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