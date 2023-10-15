Анна Фролова: «Довольна, счастлива, но вымоталась. Первый раз такое, что срываю заклон в конце – зато опыт какой»
Анна Фролова прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при России в Уфе.
Фролова завоевала на этом этапе серебро с результатом 210,88 балла.
«Довольна, счастлива, но эмоционально вымоталась.
В конце немного расслабилась. Первый раз такое, что срываю заклон в конце. Зато опыт какой!
Захожу на поклон, меня пошатывает и все — понимаю, что ошибка неизбежна.
Чувствую себя уверенно с этим контентом. Хотелось бы усложняться, обсудим это с тренером» – сказала фигуристка.
Удачи в сезоне!