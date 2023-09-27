Татьяна Мишина: «Сила нашего фигурного катания в преемственности. Надо подтягивать и больше поддерживать молодых»

Татьяна Мишина рассказала о силе российского фигурного катания.

– Во многих группах тренеры ищут, не замыкаются только на спорте, не стоят на месте, а двигаются вперед. Это говорит, что наше фигурное катание развивается.

– У вас большой спортивный и тренерский опыт, вы через многое прошли, и, несмотря на сложности, не утратили чувство оптимизма.

– Мне кажется, если не смотреть в будущее с оптимизмом, ничего не будет. Каждый день приходишь на тренировку и прилагаешь усилия, чтобы что-то улучшалось, двигалось вперед. Наше фигурное катание переживало разные времена. И никто никогда не включал нам «зеленый свет». Мы всего добивались сами, своим трудом, своими результатами.

Сила нашего фигурного катания в преемственности. У нас появляются не только талантливые спортсмены, но и молодые думающие тренеры, которые работают рядом с опытными, смотрят, растут. Важно передавать этот опыт и подход к делу. Надо подтягивать и больше поддерживать молодых, которые что-то видят иначе, по-своему, и это позволяет избежать шаблонов. И им, и нам так интереснее работать, – сказала тренер.