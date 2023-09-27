Татьяна Мишина: «Сила нашего фигурного катания в преемственности. Надо подтягивать и больше поддерживать молодых»

Теги сборная России Татьяна Мишина Фигурное катание

Татьяна Мишина рассказала о силе российского фигурного катания.

– Во многих группах тренеры ищут, не замыкаются только на спорте, не стоят на месте, а двигаются вперед. Это говорит, что наше фигурное катание развивается.

– У вас большой спортивный и тренерский опыт, вы через многое прошли, и, несмотря на сложности, не утратили чувство оптимизма.

–  Мне кажется, если не смотреть в будущее с оптимизмом, ничего не будет. Каждый день приходишь на тренировку и прилагаешь усилия, чтобы что-то улучшалось, двигалось вперед. Наше фигурное катание переживало разные времена. И никто никогда не включал нам «зеленый свет». Мы всего добивались сами, своим трудом, своими результатами.

Сила нашего фигурного катания в преемственности. У нас появляются не только талантливые спортсмены, но и молодые думающие тренеры, которые работают рядом с опытными, смотрят, растут. Важно передавать этот опыт и подход к делу. Надо подтягивать и больше поддерживать молодых, которые что-то видят иначе, по-своему, и это позволяет избежать шаблонов. И им, и нам так интереснее работать, – сказала тренер.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий