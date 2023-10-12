Анна Щербакова из танцев на льду: «Со следующего сезона переходим во взрослые. Там уже нужно будет думать о том, чтобы попадать в сильнейшую разминку»

Анна Щербакова из танцев на льду прокомментировала победу на Гран-при России в Уфе.

Щербакова и Егор Гончаров победили с отрывом 11 баллов от второго места.

«Можем ответить только за себя, что действительно очень стараемся и много работаем. Надеюсь, когда-нибудь вскоре вы будете спрашивать нас уже про 30-балльную разницу.

Что касается перехода во взрослые, то этого, конечно, очень хочется. Со следующего сезона будем переходить. Но там уже нужно будет думать не о победах, а о том, чтобы попадать в сильнейшую разминку. Тем не менее нам очень хочется этой борьбы!» – сказала Щербакова.

Гран-при России. «Край курая». КМС. Щербакова и Гончаров победили, Кузьмина и Студеникин – 2-е, Горшенина и Макаров – 3-и