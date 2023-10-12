Анна Щербакова из танцев на льду: «Со следующего сезона переходим во взрослые. Там уже нужно будет думать о том, чтобы попадать в сильнейшую разминку»

Теги сборная России танцы на льду Анна Щербакова (танцы) Егор Гончаров Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Анна Щербакова из танцев на льду прокомментировала победу на Гран-при России в Уфе.

Щербакова и Егор Гончаров победили с отрывом 11 баллов от второго места.

«Можем ответить только за себя, что действительно очень стараемся и много работаем. Надеюсь, когда-нибудь вскоре вы будете спрашивать нас уже про 30-балльную разницу.

Что касается перехода во взрослые, то этого, конечно, очень хочется. Со следующего сезона будем переходить. Но там уже нужно будет думать не о победах, а о том, чтобы попадать в сильнейшую разминку. Тем не менее нам очень хочется этой борьбы!» – сказала Щербакова.

Гран-при России. «Край курая». КМС. Щербакова и Гончаров победили, Кузьмина и Студеникин – 2-е, Горшенина и Макаров – 3-и

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15 комментариев

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Аркадий Черепашкин
Лучше бы с отчеством писали
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Евгений Сосновский
Ответ Defender64
Интересно, какого уровня должна достичь эта пара, чтобы начали писать "Анна Щербакова из одиночного катания"
ну как минимум выиграть олимпийские игры.
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Katerina Sunny
Ответ Olga.t
Анне Щербаковой "из танцев на льду" может стОит взять псевдоним или двойную фамилию? В общем, надо как-то себя идентифицировать, как самостоятельную "спортивную личность’ без параллелей с ОЧ.
А в чём виновата Анна Михайловна, что у неё совпадает имя-фамилия с Анной Станиславовной? Главное, что задающие вопросы, знают с кем общаются.
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Defender64
Интересно, какого уровня должна достичь эта пара, чтобы начали писать "Анна Щербакова из одиночного катания"
+3
-3
0
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Резонно
Молодец Аня! Очень хорошо что осталась в танцах. Пожелаю успехов этой паре!
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Мороженко
Ответ Резонно
Молодец Аня! Очень хорошо что осталась в танцах. Пожелаю успехов этой паре!
А когда она уходила?
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Olga.t
Ответ несахар
да чего уж, берите больше. анна щербакова из танцев вообще должна покаяться за то, что родилась
Не сходите с ума..
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