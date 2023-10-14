Аделия Петросян рассказала, что ей очень нравится ее короткая программа.

Фигуристка исполняет программу под песни Майкла Джексона.

«Рада, что мне выпала честь катать программу под великого певца и танцора. Скопировать, конечно невозможно, но, надеюсь, получится приблизиться к его движениям.

Хотелось прыгнуть тройной аксель на контрольных прокатах, но все пошло не по плану, решили подготовить его к первому этапу. Александр Коган подсказал мне несколько моментов.

Мне очень нравится эта программа. Под нее мне давно хотелось катать. Я хотела что-то танцевальное. Глейхенгауз показал мне клип Майкла Джексона, и я сказала: «Вот это да!»

Принципиально ли мне выигрывать? Конкуренция всегда есть. Ты можешь всегда облажаться, а другие могут сильно откатать. Здесь есть девочки, которые могут конкурировать.

Программа Ани Фроловой меня восхищает – как она спокойно и по-взрослому катает. У меня был аксель, я могла с него упасть.

Какой процент получается на тренировках? Пусть это останется на тренировках. Поддержка была феноменальной, я не ожидала», – сказала .