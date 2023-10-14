Аделия Петросян: «Очень нравится короткая программа. Глейхенгауз показал мне клип Майкла Джексона, и я сказала – вот это да!»

Теги сборная России женское катание Даниил Глейхенгауз Анна Фролова Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Аделия Петросян рассказала, что ей очень нравится ее короткая программа.

Фигуристка исполняет программу под песни Майкла Джексона.

«Рада, что мне выпала честь катать программу под великого певца и танцора. Скопировать, конечно невозможно, но, надеюсь, получится приблизиться к его движениям.

 Хотелось прыгнуть тройной аксель на контрольных прокатах, но все пошло не по плану, решили подготовить его к первому этапу. Александр Коган подсказал мне несколько моментов.

Мне очень нравится эта программа. Под нее мне давно хотелось катать. Я хотела что-то танцевальное. Глейхенгауз показал мне клип Майкла Джексона, и я сказала: «Вот это да!»

Принципиально ли мне выигрывать? Конкуренция всегда есть. Ты можешь всегда облажаться, а другие могут сильно откатать. Здесь есть девочки, которые могут конкурировать.

Программа Ани Фроловой меня восхищает – как она спокойно и по-взрослому катает. У меня был аксель, я могла с него упасть.

Какой процент получается на тренировках? Пусть это останется на тренировках. Поддержка была феноменальной, я не ожидала», – сказала Петросян.

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8 комментариев

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Адриана
Адель очень умненькая , грамотно общается, искренне, программа ей очень идёт чувствуется, что она в не купается. Удачи в ПП.
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Olya Ru
Очень нравится как общается и рассуждает Аделия, потрясающая спортсменка и очень воспитанная умная девушка!
+7
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+6
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N-fox
Какие хорошие, умные ответы!
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AlenaElena28@mail.ru
шикарный прокат. настоящее шоу в кп . так и держать,Аделия!
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Happy_Kleo
Аделия зажгла,умница!
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Ягун Ягунини
Приятно читать вот такие отзывы о программах своих соперниц. Там Аделия ещё очень хорошо про Матвея Ветлугина сказала, и не только потому, что тот оценил её Джексона. Оказывается они вместе на Москвиче катались, и уже тогда Аделия впечатлилась его мастерством скольжения.
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Анастасия Прудникова
Ой, какая молодец Аделия. Помимо рассказа о себе еще и соперницу на льду Фролову похвалила.
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