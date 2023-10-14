Budapest Trophy. Теннелл, Сио, Кайзер, Микутина, Серна и Шильд выступят с произвольными программами

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15 октября на турнире Budapest Trophy женщины покажут произвольные программы.

ISU Challenger

Budapest Trophy 2023

Будапешт, Венгрия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15:35 по московскому времени.

Третья разминка

11. Оливия Лиско (Финляндия)

12. Барбора Вранкова (Чехия)

13. Алина Урушадзе (Грузия)

14. Стефани Песендорфер (Австрия)

15. Анастасия Конга (Латвия) 

Четвертая разминка

16. Анастасия Грачева (Молдова)

17. Олеся Леонова (Эстония)

18. Натали Лангебаур (Эстония) 

19. Минья Пелтонен (Финляндия)

20. Сара Франци (Швейцария)

21. Софья Степченко (Латвия)

Пятая разминка

22. Ольга Микутина (Австрия)

23. Лорин Шильд (Франция)

24. Леа Серна (Франция) 

25. Ливия Кайзер (Швейцария)

26. Клэр Сио (США)

27. Брэди Теннелл (США)

После короткой программы

1. Брэди Теннелл (США) – 65,09

2. Клэр Сио (США) – 63,35

3. Ливия Кайзер (Швейцария) – 62,77

4. Леа Серна (Франция) – 62,58

5. Лорин Шильд (Франция) – 61,63

6. Ольга Микутина (Австрия) – 61,48

7. Софья Степченко (Латвия) – 56,81

8. Сара Франци (Швейцария) – 55,56

9. Минья Пелтонен (Финляндия) – 55,27

10. Натали Лангебаур (Эстония) – 54,84

11. Олеся Леонова (Эстония) – 54,70

12. Анастасия Грачева (Молдова) – 51,83

13. Анастасия Конга (Латвия) – 51,66

14. Стефани Песендорфер (Австрия) – 50,88

15. Алина Урушадзе (Грузия) – 50,88

Расписание турнира Budapest Trophy. Там выступят Дэвис и Смолкин, Мемола, Теннелл

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