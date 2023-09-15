Александр Энберт: «Трусова и Щербакова – великие спортсменки, которые много лет задавали темп. Акатьева и Петросян готовы занимать освободившиеся места»

Теги сборная России чемпионат России Александр Энберт пары Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Софья Акатьева Аделия Петросян ледовые шоу Серия Гран-при России Фигурное катание

Энберт назвал фигуристок, которые смогут заменить Трусову и Щербакову.

16 и 17 сентября пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер ОИ Александра Трусова не примут участия.

– В женском катании сезон начнется без Трусовой и Щербаковой. Уменьшится ли интерес зрителей к женскому катанию без них?

– Конечно, это скажется, потому что и Саша, и Аня – великие спортсменки, которые на протяжении многих лет задавали темп: Саша – в прыжковых элементах, Аня – в красоте и пластичности, но не отставая в контенте очень сильно.

Понятно, что зрелищности станет поменьше, однако, опять же, Акатьева, Петросян готовы занимать любые освободившиеся места. Прошлые чемпионат России и финал Гран-при России показали, что они готовы не просто на словах, а на деле.

Конечно, хотелось бы снова посмотреть на пять четверных Саши – это челлендж, которого ты всегда ждешь. Однако пока из последних интервью сложно понять, увидим ли мы Сашу на соревнованиях. Наверное, мы увидим ее в шоу. Но это нормальный процесс.

Так же и с Алиной Загитовой и Женей Медведевой было: мы хотели наблюдать их программы, их борьбу еще и еще, однако они приостановили свою спортивную карьеру. Пришли Косторная, Трусова, Щербакова, Валиева – мы следили за их борьбой. Сейчас снова все меняется: кто-то остается, кто-то приходит новый.

Надеюсь, мы еще увидим Сашу и Аню на соревнованиях, но пока есть что есть, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.

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13 комментариев

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antrrap
Удачи всем девочкам, и тем и другим 🍀
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Александр Шульгин
Ответ Arraches
Они уже второй сезон , как отошли от спорт. дел . А Гран -При и Чемпионат России в прошлом году значимость и зрелищность из за их отсутствия не потеряли . На смену им пришли и приходят другие девочки , которые ничем не хуже . Просто это другие девочки , со своей индивидуальностью . И они не должны быть копиями Трусовой и Щербаковой .
Потеряли и очень сильно
+4
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KMR
Ответ ВИван
Согласна насчет Саши Трусовой, другая, может, по части блата, а насчет Акатьевой и Петросян поживем-увидим. А Алину Загитову никто из них точно не превзойдет.
БезЫзбежно)
+3
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eaz1952
Нужно исправить заголовок..Так по-русски не говорят.
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Alexander X
Акатьева и Петросян откроют эру пятерных???🤔... а Ками куда делась???
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Александр Скворцов
При всем уважении Акатьева и Петросян вряд ли готовы занимать освободившиеся места. Им не повезло родиться и выступать в период бана наших спортсменов. А на внутренних стартах не возможно достигнуть успехов и реноме Олимпийских чемпионов и призеров!
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Marya Y
Ответ Alexander X
Акатьева и Петросян откроют эру пятерных???🤔... а Ками куда делась???
Она прыгала пятерные?
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Док Аксель
На смену одним лидерам приходят другие. Вопрос в качестве, популярности и мастерстве. ЖО не стоит на месте. Все девочкам удачи , успеха в их делах и начинаниях !
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