Александр Энберт: «Трусова и Щербакова – великие спортсменки, которые много лет задавали темп. Акатьева и Петросян готовы занимать освободившиеся места»

Энберт назвал фигуристок, которые смогут заменить Трусову и Щербакову.

16 и 17 сентября пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер ОИ Александра Трусова не примут участия.

– В женском катании сезон начнется без Трусовой и Щербаковой. Уменьшится ли интерес зрителей к женскому катанию без них?

– Конечно, это скажется, потому что и Саша, и Аня – великие спортсменки, которые на протяжении многих лет задавали темп: Саша – в прыжковых элементах, Аня – в красоте и пластичности, но не отставая в контенте очень сильно.

Понятно, что зрелищности станет поменьше, однако, опять же, Акатьева, Петросян готовы занимать любые освободившиеся места. Прошлые чемпионат России и финал Гран-при России показали, что они готовы не просто на словах, а на деле.

Конечно, хотелось бы снова посмотреть на пять четверных Саши – это челлендж, которого ты всегда ждешь. Однако пока из последних интервью сложно понять, увидим ли мы Сашу на соревнованиях. Наверное, мы увидим ее в шоу. Но это нормальный процесс.

Так же и с Алиной Загитовой и Женей Медведевой было: мы хотели наблюдать их программы, их борьбу еще и еще, однако они приостановили свою спортивную карьеру. Пришли Косторная, Трусова, Щербакова, Валиева – мы следили за их борьбой. Сейчас снова все меняется: кто-то остается, кто-то приходит новый.

Надеюсь, мы еще увидим Сашу и Аню на соревнованиях, но пока есть что есть, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.

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