ISU: «Полностью доверяем CAS в разбирательстве дела Валиевой»
В ISU заявили, что полностью доверяют CAS в разбирательстве дела Валиевой.
Слушания по делу российской фигуристки проходили 26-28 сентября и были прерваны из-за необходимости подготовки дополнительной документации. Они возобновятся 9-10 ноября.
«Совет ISU принял к сведению сообщение для СМИ, опубликованное Спортивным арбитражным судом относительно разбирательства с участием ISU, WADA, РУСАДА и госпожи Камилы Валиевой, в котором сообщается, что слушания CAS были отложены и возобновятся 9-10 ноября 2023 года.
ISU полностью доверяет CAS в разбирательстве», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ISU.
Вердикт суда по Валиевой нельзя оспорить. Мир признал эту независимость CAS после наказания лыжницы Лазутиной
Не имея по своему регламенту легитимной возможности аннулировать результаты командника даже при положительной пробе на турнире, с помощью МОК свалили ответственность на КАС, а сами отсиживаются в кустах.
И ждут когда другие решат проблему, созданную ими.
2. РУСАДА уже давно опубликовало все результаты своего расследования. И за много месяцев КАС или ВАДА давно бы затребовали что-то дополнительно от него, если были основания.
3. А вот ВАДА на заседании КАС вполне могло предоставить всего один листок, где говорится о якобы положительной допинг-пробе Валиевой - и всё! Как говорится "Джентельменам [то есть ВАДА] надо верить на слово".
И вообще, спортивное право основано на некой "презумпции виновности", где сам спортсмен обязан доказывать свою невиновность. А ВАДА при этом достаточно просто выдвинуть обвинение против него - и всё. То есть, если сторона Валиевой что-то не смогла предоставить в КАС, то это уже её проблемы. И из-за этого не будут заседания переноситься на полтора месяца.