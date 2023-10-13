ISU: «Полностью доверяем CAS в разбирательстве дела Валиевой»

Теги сборная России допинг ISU CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

В ISU заявили, что полностью доверяют CAS в разбирательстве дела Валиевой.

Слушания по делу российской фигуристки проходили 26-28 сентября и были прерваны из-за необходимости подготовки дополнительной документации. Они возобновятся 9-10 ноября. 

«Совет ISU принял к сведению сообщение для СМИ, опубликованное Спортивным арбитражным судом относительно разбирательства с участием ISU, WADA, РУСАДА и госпожи Камилы Валиевой, в котором сообщается, что слушания CAS были отложены и возобновятся 9-10 ноября 2023 года.

ISU полностью доверяет CAS в разбирательстве», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ISU. 

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11 комментариев

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ДИОНИС
А вот некий мистер Чжоу считает совсем по-другому!
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Лакс
ИСУ пытается делать хорошую мину при плохой игре.
Не имея по своему регламенту легитимной возможности аннулировать результаты командника даже при положительной пробе на турнире, с помощью МОК свалили ответственность на КАС, а сами отсиживаются в кустах.
И ждут когда другие решат проблему, созданную ими.
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Katerina Sunny
Ответ ДИОНИС
Не будем торопиться с выводами! Если бы всё было так очевидно в Деле Валиевой, то никаких заседаний в ноябре не понадобилось. Похоже, выяснились какие-то новые факты, раз КАС затребовал от ВАДА дополнительную документацию.
А где была новость, что потребовали именно от ВАДА, а не от РУСАДА или стороны Валиевой?
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Anneta28
Ответ Лакс
ИСУ пытается делать хорошую мину при плохой игре. Не имея по своему регламенту легитимной возможности аннулировать результаты командника даже при положительной пробе на турнире, с помощью МОК свалили ответственность на КАС, а сами отсиживаются в кустах. И ждут когда другие решат проблему, созданную ими.
А причем тут ИСУ? Аннулировать или не аннулировать результаты будет решать МОК. А у них как раз в регламентах все очень четко прописано.
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ДИОНИС
Ответ Katerina Sunny
А где была новость, что потребовали именно от ВАДА, а не от РУСАДА или стороны Валиевой?
1. А что за полную документацию сторона Валиевой вообще может предоставить?!
2. РУСАДА уже давно опубликовало все результаты своего расследования. И за много месяцев КАС или ВАДА давно бы затребовали что-то дополнительно от него, если были основания.
3. А вот ВАДА на заседании КАС вполне могло предоставить всего один листок, где говорится о якобы положительной допинг-пробе Валиевой - и всё! Как говорится "Джентельменам [то есть ВАДА] надо верить на слово".
И вообще, спортивное право основано на некой "презумпции виновности", где сам спортсмен обязан доказывать свою невиновность. А ВАДА при этом достаточно просто выдвинуть обвинение против него - и всё. То есть, если сторона Валиевой что-то не смогла предоставить в КАС, то это уже её проблемы. И из-за этого не будут заседания переноситься на полтора месяца.
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