ISU: «Полностью доверяем CAS в разбирательстве дела Валиевой»

В ISU заявили, что полностью доверяют CAS в разбирательстве дела Валиевой.

Слушания по делу российской фигуристки проходили 26-28 сентября и были прерваны из-за необходимости подготовки дополнительной документации. Они возобновятся 9-10 ноября.

«Совет ISU принял к сведению сообщение для СМИ, опубликованное Спортивным арбитражным судом относительно разбирательства с участием ISU, WADA, и госпожи , в котором сообщается, что слушания CAS были отложены и возобновятся 9-10 ноября 2023 года.

ISU полностью доверяет CAS в разбирательстве», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ISU.

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