Тренер Газазян о сыне Плющенко: «Он вообще крутой. Если захочет, он всего добьется, но это будет уже лично его история, а не просто копирование пути отца»

Тренер Ерем Газазян рассказал о таланте сына Евгения Плющенко в фигурном катании.

Александру Плющенко 10 лет. В прошлом году он выполнил третий спортивный разряд.

– А перспективы Александра Плющенко вы как оцените?



– Он вообще крутой.

– В чем?

– Да во всем, он только позитивные эмоции у меня оставляет. Я работаю в академии уже шесть лет – можно сказать, видел, как он рос, как формировалась его личность. На моих глазах он начинал делать какие-то простые упражнения, а сейчас прыгает отличный двойной аксель и разучивает различные тройные прыжки.

Вообще, он действительно талантливый парень. Если он сфокусируется на спорте и, как и его отец, не будет сдаваться, у него все получится. А что касается того, что о нем говорят со стороны, то это все полнейший бред.

Очень сложно судить, каким спортсмен вырастет. Особенно это касается мальчиков – бывает такое, что сперва не веришь, что он хотя бы один ультра-си сможет собрать. А он затем приходит, условно, из отпуска, начинает работать совершенно иначе и добивается результата.

– Но помимо таланта есть же еще фактор суперизвестных родителей. Думаю, многие на месте Саши могли бы потерять от этого голову.

– Не сказал бы, что у Александра есть что-то такое. На тренировках он ведет себя так же, как и все остальные дети. Саша на занятиях – это прежде всего он сам, а не медали его отца.

Он отдельная личность. Мне кажется, не стоит рассматривать его только как преемника Евгения Викторовича. Если он захочет, он всего добьется, но это будет уже лично его история, а не просто копирование пути его отца, – рассказал тренер по ОФП в академии «Ангелы Плющенко» Ерем Газазян.