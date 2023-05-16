Тренер Газазян о сыне Плющенко: «Он вообще крутой. Если захочет, он всего добьется, но это будет уже лично его история, а не просто копирование пути отца»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Гном Гномыч Ерем Газазян Фигурное катание

Тренер Ерем Газазян рассказал о таланте сына Евгения Плющенко в фигурном катании.

Александру Плющенко 10 лет. В прошлом году он выполнил третий спортивный разряд.

– А перспективы Александра Плющенко вы как оцените?
 
– Он вообще крутой.

– В чем?

– Да во всем, он только позитивные эмоции у меня оставляет. Я работаю в академии уже шесть лет – можно сказать, видел, как он рос, как формировалась его личность. На моих глазах он начинал делать какие-то простые упражнения, а сейчас прыгает отличный двойной аксель и разучивает различные тройные прыжки.

Вообще, он действительно талантливый парень. Если он сфокусируется на спорте и, как и его отец, не будет сдаваться, у него все получится. А что касается того, что о нем говорят со стороны, то это все полнейший бред.

Очень сложно судить, каким спортсмен вырастет. Особенно это касается мальчиков – бывает такое, что сперва не веришь, что он хотя бы один ультра-си сможет собрать. А он затем приходит, условно, из отпуска, начинает работать совершенно иначе и добивается результата.

– Но помимо таланта есть же еще фактор суперизвестных родителей. Думаю, многие на месте Саши могли бы потерять от этого голову.

– Не сказал бы, что у Александра есть что-то такое. На тренировках он ведет себя так же, как и все остальные дети. Саша на занятиях – это прежде всего он сам, а не медали его отца.

Он отдельная личность. Мне кажется, не стоит рассматривать его только как преемника Евгения Викторовича. Если он захочет, он всего добьется, но это будет уже лично его история, а не просто копирование пути его отца, – рассказал тренер по ОФП в академии «Ангелы Плющенко» Ерем Газазян.

13 комментариев

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Hardy
смешно, мы вообще-то все видим, какой там талант?
+12
0
+12
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Oleandra
Началась реклама акадЭмии.. никто не спешит переходить в межсезонье, давайте типа ускорим)
+9
0
+9
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Верю-не верю
Гномычу уже 11-й год идет, он хотя бы один тройной научился прыгать?))
+6
0
+6
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Оле-Лукойе
Там дальше ещё веселее, они нашли козла отпущения - Розанова, и валят все многочисленные косяки академии на него.
+5
0
+5
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Самая цитируемая и вообще недура
Гспд, какое смешное интервью. Спасибо Газазянчику) (а кто это, кстати 😂?)
+2
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Лека-Лека
Ответ Oleandra
Началась реклама акадЭмии.. никто не спешит переходить в межсезонье, давайте типа ускорим)
Если Акадэмия допускает такое безобразие, какое по их словам устроил Розанов, грош цена этой Акадэмии и особенно ее руководству.
Кто в здравом уме туда пойдет?
+2
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Додик Аксель
Не губите, физруки, не губите... Уже давно ясно, что мальчик не хочет в Тамбов, перед ним другие перспективы.
+1
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Лека-Лека
Саша Рудковский - забитый и закомплексованный ребенок без детства.
Свободу Саше!
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Gala Dik
Может он конечно и молодец, но вот это прозвище, которым его родители наградили его всю жизнь будет сопровождать.
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Дэннис Молинарев
Честно, первый раз услышал его имя, привык что просто Гномыч
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Анастасия Платонова
Сверхспособностей и особого таланта у Саши не вижу. Обычный, средненький. Может быть на данный момент.., кто знает.. Пока, действительно, как сказала Тарасова, лучше помолчать, посмотрим, что дальше будет.
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На Пекин
Ответ Hardy
смешно, мы вообще-то все видим, какой там талант?
Не спешите с выводами, тренер сказал, что некоторые приходят из отпуска и начинают работать по другому)
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Александр Шульгин
Ответ Оле-Лукойе
Там дальше ещё веселее, они нашли козла отпущения - Розанова, и валят все многочисленные косяки академии на него.
Так Позанову и нужно проспал все что только мог
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