Татьяна Тарасова: «Наверное, мы имели право на включение регионов в состав ОКР, а МОК имел полное право спросить с нас за это. У каждого своя правда»

Теги Татьяна Тарасова МОК ОКР Политика Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что в отстранении ОКР нет ничего хорошего.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Наверное, мы имели право на включение регионов в состав ОКР, а МОК имел полное право спросить с нас за это. У каждого своя правда.

Конечно, ничего хорошего в этом решении нет. Нужно было предъявить в МОК какой-то серьезный международный документ, в котором объяснялось бы, что это наши новые территории. Но этот документ должен был быть не от России», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

«Я – тренер, могу только заниматься этим, делать чемпионов Европы и мира. Есть люди, которые занимаются данными вопросами. Пусть они разбираются.

Наши, наверное, должны были думать, что что-то из этого будет, предполагать, что будет что-то нехорошее. Всегда надо предполагать, что из этого может быть, как бы не было еще больше санкций», – цитирует Тарасову «СЭ».

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6 комментариев

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Девушка Безимени
таблетки иногда действуют
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Katerina Sunny
Серьёзный международный документ у ОКР - это то, что сказали сделать наверху.
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Orange carrot
Наверное, ТАТ пора бы уже перестать отвечать журналюгам, дабы перестать позориться.
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maripous
Наши думают. Просто спортсмены со своими хотелками поехать на европейские турниры несмотря ни на что-это не то, что сейчас важно и актуально. Пусть скажут спасибо, что им дали отсрочки от армии.
А в остальном перебьются без европейских и американских арен.
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Anneta28
Ответ Мира Массарская
т.е. с точки зрения ТАТ, мы имели право "наверное" (включить в _свой_ спорт.комитет _свои_ регионы), а МОК, с ее точки зрения, имеет право "полное". нет, ну с ТАТ, конечно, всё понятно - она патриотка ни разу не России, а совсем другой страны. но учитывая, что она является всё же гражданкой России, её перлы - это какой-то капитальный ку*олдизм. мерзко. с другой стороны, больной человек - и телом, и разумом, - старость к которому пришла без мудрости.
А где вы были 8 лет, когда Крым не включали?)
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