Татьяна Тарасова: «Наверное, мы имели право на включение регионов в состав ОКР, а МОК имел полное право спросить с нас за это. У каждого своя правда»

Татьяна Тарасова считает, что в отстранении ОКР нет ничего хорошего.

Сегодня Международный олимпийский комитет ( ) отстранил Олимпийский комитет России ( ) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Наверное, мы имели право на включение регионов в состав ОКР, а МОК имел полное право спросить с нас за это. У каждого своя правда.

Конечно, ничего хорошего в этом решении нет. Нужно было предъявить в МОК какой-то серьезный международный документ, в котором объяснялось бы, что это наши новые территории. Но этот документ должен был быть не от России», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

«Я – тренер, могу только заниматься этим, делать чемпионов Европы и мира. Есть люди, которые занимаются данными вопросами. Пусть они разбираются.

Наши, наверное, должны были думать, что что-то из этого будет, предполагать, что будет что-то нехорошее. Всегда надо предполагать, что из этого может быть, как бы не было еще больше санкций», – цитирует «СЭ».