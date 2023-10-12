Коляда и Кацалапов будут комментировать Гран-при в Уфе на Первом канале

Первый канал объявил комментаторов первого этапа Гран-при по фигурному катанию.

Сообщается, что на выступлениях фигуристов в Уфе в эфире будут работать комментатор , а также эксперты первого канала: двукратный олимпийский чемпион в парах , серебряный призер Пекина-2022 в танцах , а также бронзовый призер чемпионата мира .

Соревнования пройдут 14 и 15 октября, прямые трансляции – на сайте Первого канала.

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин