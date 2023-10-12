Коляда и Кацалапов будут комментировать Гран-при в Уфе на Первом канале

Теги Максим Траньков телевидение Первый канал танцы на льду пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Михаил Коляда Александр Гришин Серия Гран-при России Фигурное катание

Первый канал объявил комментаторов первого этапа Гран-при по фигурному катанию.

Сообщается, что на выступлениях фигуристов в Уфе в эфире будут работать комментатор Александр Гришин, а также эксперты первого канала: двукратный олимпийский чемпион в парах Максим Траньков, серебряный призер Пекина-2022 в танцах Никита Кацалапов, а также бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда.

Соревнования пройдут 14 и 15 октября, прямые трансляции – на сайте Первого канала.

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин

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18 комментариев

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tanya_1111
Ура товарищи, новые комментаторы, надеюсь не будут балаболить как некоторые возможно даже технические моменты расскажут.
+18
0
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Jessi
Прекрасная новость! Надеюсь, что будут и юниоров комментировать
+11
-1
+10
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Франтин
Ооо, Кацалапова интересно будет послушать.
+7
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+7
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Agura
Кацалапов приехал в Уфу? Надо же!
+6
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Елена Назырова
Интересно послушать Михаила, обычно он немногословен, удачи ему
+8
-2
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Gelios77
Послушаем. Может хоть эти будут не елей лить ,а по делу рассказывать
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Oleandra
Гришин один комментировать танцы не решался, конечно ему кто-то из танцоров нужен был.
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Anatiana
Ого! Вот это сюрприз!
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olvl
Ответ Jessi
Прекрасная новость! Надеюсь, что будут и юниоров комментировать
Хорошо бы.
+2
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olvl
Хорошо, пусть комментируют. Только, наверно, многовато комментаторов.)
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Е...С
Надеюсь, член партии Траньков ЖО комментировать не будет.
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glacial
Интересная команда, однако. Любопытно будет послушать Михаила. Сначала многие удивлялись, как он будет справляться с репортажем с учетом его немногословности на соревнованиях, а оказалось вписался очень органично, легко. Возможно, и здесь порадует!
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N-fox
Ответ Е...С
Надеюсь, член партии Траньков ЖО комментировать не будет.
Главный член партии - это, увы, Гришин. Только не той, которую вы имеете ввиду.
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Nachalnik
Новых приколов, словом, не будет
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Sky Smoker
Ура, Миша! Буду очень рада услышать его в качестве комментатора. У него действительно хорошая речь и приятный тембр голоса. Плюс он технически подкованный спортсмен с правильной техникой исполнения.
Надеюсь, новые комментаторы будут обращать внимание на спортивную сторону соревнований.
Шоу нам и так выше крыши хватает.
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Аленка_76
С удовольствием послушаю Мишу!
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