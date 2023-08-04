Трусова, Туктамышева, Косторная, Коляда, Степанова и Букин выступят в шоу Плющенко в Калуге 28 сентября

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28 сентября в Калуге пройдет ледовое шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».

Планируется, что в городе выступят фигуристы Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Аделина Сотникова, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, а также сын Плющенко – Александр.

Также ожидается участие танцевальных дуэтов Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

Мероприятие пройдет во Дворце спорта «Центральный. Ведущей станет Яна Рудковская.

 

 

5 комментариев

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Алёна без Гоши?..
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Для них сезона как будто не будет, по всем шоу расписаны.
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Это старая афиша.
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А Плющенко уже бывал в Калуге или впервые поедет? Авербух точно был недавно.
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Ответ Ольга
Алёна без Гоши?..
Думается мне, всё же с ним.
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