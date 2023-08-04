Трусова, Туктамышева, Косторная, Коляда, Степанова и Букин выступят в шоу Плющенко в Калуге 28 сентября
28 сентября в Калуге пройдет ледовое шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».
Планируется, что в городе выступят фигуристы Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Аделина Сотникова, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, а также сын Плющенко – Александр.
Также ожидается участие танцевальных дуэтов Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов.
Мероприятие пройдет во Дворце спорта «Центральный. Ведущей станет Яна Рудковская.
5 комментариев