«Ждите в Пекине. Вот так вот интересно разворачиваются события». Евгения Медведева вылетела в Китай

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева сообщила, что вылетела в Китай.

Двукратная чемпионка мира проведет мастер-классы в Пекине, Ханчжоу и Ухане.

«Друзья, всем привет. Что-то я давно тут не появлялась нормально.

Я опять хриплая, но мы летим в Китай. Так что ждите, друзья, в Пекине. Вот так вот интересно разворачиваются события», – сказала фигуристка. 

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177 комментариев

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Mary
Лёгкого полета Жене. С нетерпением жду контент из Китая и рада за китайских болельщиков они дождались Женю
+39
-8
+31
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Ливия
Удачи Жени в Китае. Успешных мастер классов, интересной поездки!
+35
-6
+29
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Елена Спирина
Вчера выступала в Сочи, два перелета и завтра уже первый мастер-класс в Китае. Жене сил и здоровья
+32
-4
+28
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Сашуля П
Здоровья, сил и приятных эмоций Жене, пусть мастер-классы пройдут удачно.
+30
-4
+26
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Mary
Ответ Лия Романова
успешных мастер-классов в Китае, график довольно загруженный. Вчера ещё катала в Сочи в шоу, сегодня уже летит в Китай проводить мастер-классы. Сил Жене
А потом сразу Кармен, сил Жене и побольше
+31
-6
+25
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Лия Романова
успешных мастер-классов в Китае, график довольно загруженный. Вчера ещё катала в Сочи в шоу, сегодня уже летит в Китай проводить мастер-классы. Сил Жене
+29
-4
+25
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Настя Волкова
Жене удачи❤поработать и отдохнуть,а главное беречь здоровье!
+29
-4
+25
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Лия Романова
удачного полёта и мягкой посадки Жене.
+28
-4
+24
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Илларион
Жене счастливого пути, мягкой посадки и отличных мк с юными фигуристами из Китая!
+26
-3
+23
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Innafir
Удачи Женя! Пусть всё задуманное получится.
+27
-4
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Laura
Удачных мастер-классов 👍
+24
-2
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Наталья Полякова
Женя, желаю получить максимум положительных эмоций, от этой поездки. Не только поработать, но и отдохнуть, посмотреть местные достопримечательности 😍🥰😘
+23
-3
+20
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Аврора кубик
Ждем контента))) Женя профессионально проводит МК))))
+23
-3
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Tytti
Хорошей поездки! Ждём контент из Китая
+22
-2
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Елена Спирина
Удачи Жене на мастер-классах
+24
-4
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Светлана М
Уверена, Женя проведёт мастер-классы на высшем уровне. У неё богатый опыт в этом. сколько уже их провела, не счесть!
+24
-5
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Аленка_76
Жене ,легкого полета и мягкой посадки!
Отличных МК и много положительных эмоций!
Ждем видео из Китая
+22
-3
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Ливия
Ответ private dancer
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Кому там на хвост можно сесть?
Выдыхайте! Серия мастер классов от Жени в Пекине и других городах.
+24
-6
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Аленка_76
Ответ Лия Романова
успешных мастер-классов в Китае, график довольно загруженный. Вчера ещё катала в Сочи в шоу, сегодня уже летит в Китай проводить мастер-классы. Сил Жене
График жесть. Сил Жене!
+23
-5
+18
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Лия Романова
будем ждать контент от китайцев. Жене желаю успеть посмотреть города, в которых она побывает, хотя бы немного
+20
-3
+17
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Mary
Ответ Время первых
Жене, желаю продуктивно провести МК ⛸️ и возможно, как у амбассадора Jetour запланированы деловые встречи👍
Кстати да, очень даже возможно. И конечно же хочется чтобы у неё было время погулять по городу
+19
-2
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Ливия
Ответ Oleandra
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Бомбануло от падения на единственном прыжке любимки?
У Жени мастер классы.
+23
-7
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Инна Смердина
Удачи в Китае!!! Ждём в России на Кармен
+17
-1
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Светлана М
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
За своей любимкой следите что у неё там получается.
+17
-1
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Время первых
Жене, желаю продуктивно провести МК ⛸️ и возможно, как у амбассадора Jetour запланированы деловые встречи👍
+19
-3
+16
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