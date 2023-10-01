«Ждите в Пекине. Вот так вот интересно разворачиваются события». Евгения Медведева вылетела в Китай
Евгения Медведева сообщила, что вылетела в Китай.
Двукратная чемпионка мира проведет мастер-классы в Пекине, Ханчжоу и Ухане.
«Друзья, всем привет. Что-то я давно тут не появлялась нормально.
Я опять хриплая, но мы летим в Китай. Так что ждите, друзья, в Пекине. Вот так вот интересно разворачиваются события», – сказала фигуристка.
Отличных МК и много положительных эмоций!
Ждем видео из Китая
Выдыхайте! Серия мастер классов от Жени в Пекине и других городах.
У Жени мастер классы.