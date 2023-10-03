«Утка по-пекински уже съета. Очень вкусно». Медведева рассказала об ужине в Китае

Евгения Медведева рассказала об ужине в Китае.

Двукратная чемпионка мира сейчас проводит мастер-классы в Пекине, потом она посетит Ханчжоу и Ухань.

«Ну что, мы погуляли, и сейчас нас кормят очень вкусной китайской едой. Вы просто посмотрите на этот стол. Это что-то невероятное.

Эта прекрасная женщина нас кормит очень вкусной едой. Ах... Кстати, видите, утка по-пекински уже полностью съета. Вон там лепешки лежат, и вы эту утку заворачиваете в лепешку и окунаете в топпинги – очень вкусно», – сказала Медведева.

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