«Утка по-пекински уже съета. Очень вкусно». Медведева рассказала об ужине в Китае

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Питание Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала об ужине в Китае.

Двукратная чемпионка мира сейчас проводит мастер-классы в Пекине, потом она посетит Ханчжоу и Ухань.

«Ну что, мы погуляли, и сейчас нас кормят очень вкусной китайской едой. Вы просто посмотрите на этот стол. Это что-то невероятное. 

Эта прекрасная женщина нас кормит очень вкусной едой. Ах... Кстати, видите, утка по-пекински уже полностью съета. Вон там лепешки лежат, и вы эту утку заворачиваете в лепешку и окунаете в топпинги – очень вкусно», – сказала Медведева. 

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41 комментарий

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Хана Спектор
Все так красиво и аппетитно выглядит!
Молодцы китайцы организовали красивый прием.
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Tacciana
Ответ Drob003
Правильно наверное говорится съедена🤔
Главное, вкусно было)
+8
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Shveddka
Съета!?...
+13
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Allairina
Какой шикарный стол, как всё красиво и аппетитно! Молодцы, китайцы - так всё гостеприимно организовали с любовью и уважением к Евгении! Постарались! 👍
+8
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Лия Романова
Шикарный стол и прекрасная встреча Жени в Пекине
+8
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Tacciana
Ответ Лия Романова
Шикарный стол и прекрасная встреча Жени в Пекине
Встречают, как дорогого гостя)
+8
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Drob003
Правильно наверное говорится съедена🤔
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Елена Спирина
Такие мастер-классы Женя проводит второй день в Пекине, столько прекрасных видео и фото оттуда, но почему-то спортсу интереснее выложить новость про ужин
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Сашуля П
Класс, помню во время ОИ Жене не очень зашла китайская кухня, возможно из-за ковидных ограничений, теперь появился шанс в полной мере попробовать китайские блюда.
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22somebody22
Может,все-таки съедена,а не съета?🤦
+9
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Лия Романова
а что же вчера новости не было о встрече фан-клубом китайским в аэропорту с подарками и цветами, об отличных мастер-классах и тёплом приеме в Пекине Жени. В сети полно фото и видео
но зачем-то новость об ужине сделали, логика вышла из чата)
+8
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Елена Спирина
Очень вкусный стол на видео. Спасибо китайским болельщикам, что угощают так от души
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Ливия
Съета?😂 Съедена, наверное))
А здорово Женю в Китае встречают: поклонники в аэропорту, букеты, мягкие игрушки. Чаепитие и показ достопримечательностей.
+6
-2
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Аленка_76
Как же здорово Женя проводит время в Китае.
Утром провела МК ,потом погуляла по Пекину,а потом накормили всякими вкусностями.
+7
-3
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Tacciana
Ответ Ливия
Съета?😂 Съедена, наверное)) А здорово Женю в Китае встречают: поклонники в аэропорту, букеты, мягкие игрушки. Чаепитие и показ достопримечательностей.
Поклонники и организаторы молодцы) все на высшем уровне)
+6
-2
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Tacciana
Ответ Хана Спектор
Главное хайп,вот и весь ответ
Ой, да пусть! Мы им в комментах сами все расскажем)
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Tacciana
Ответ Лия Романова
а что же вчера новости не было о встрече фан-клубом китайским в аэропорту с подарками и цветами, об отличных мастер-классах и тёплом приеме в Пекине Жени. В сети полно фото и видео но зачем-то новость об ужине сделали, логика вышла из чата)
Чтобы мы тут сидели и облизывались 😂
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Tacciana
Ответ Аленка_76
Я бы с удовольствием попробовала ,что там на столе лежит)
Дааа, я тоже, утка-это невероятно вкусно!
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Аленка_76
Ответ Лия Романова
Шикарный стол и прекрасная встреча Жени в Пекине
Я бы с удовольствием попробовала ,что там на столе лежит)
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Tacciana
Ответ hello_YOU
Кто хорошо работает, тот хорошо ест.
Эх, плохо я работаю.. тоже хочу утку по-пекински, а не брокколи(
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Хана Спектор
Ответ Лия Романова
а что же вчера новости не было о встрече фан-клубом китайским в аэропорту с подарками и цветами, об отличных мастер-классах и тёплом приеме в Пекине Жени. В сети полно фото и видео но зачем-то новость об ужине сделали, логика вышла из чата)
Главное хайп,вот и весь ответ
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Tacciana
Приятного аппетита, Женя)
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hello_YOU
Кто хорошо работает, тот хорошо ест.
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Лия Романова
Ответ Аленка_76
Я бы с удовольствием попробовала ,что там на столе лежит)
особенно настоящую утку по-пекински, да и другие национальные блюда
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Лия Романова
Ответ 22somebody22
Может,все-таки съедена,а не съета?🤦
обычная оговорка, которой никто не кичится, и выпячивать не собирается, не на первом канале делает, и стричь на ней деньги не собирается)))
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