Евгения Медведева опубликовала фото с мастер-классов в Пекине
Евгения Медведева поделилась фотографиями из Китая.
2, 3 и 4 октября фигуристка провела мастер-классы в Пекине, 5 октября – в Ханчжоу.
Евгения Медведева поделилась фотографиями из Китая.
2, 3 и 4 октября фигуристка провела мастер-классы в Пекине, 5 октября – в Ханчжоу.
дружелюбна,заряжена,позитив сплошной и удовольствие от фото и видео с мастер классов и встречи с поклонниками,это очень воодушевляет,прекрасно проведенное время,дети лучатся вместе с ней,просто отличная поездка!!!
Лучше подумайте, как Женя легко и играючи откатала свой новый показательный номер Life, медосальхов был прекрасен и заслужил все те апплодисменты, которыми его наградили) А ещё подумайте о том, что сегодня Женя уже в другом городе провела новый мастер-класс и фан-встречу)