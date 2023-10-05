Евгения Медведева опубликовала фото с мастер-классов в Пекине

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева поделилась фотографиями из Китая.

2, 3 и 4 октября фигуристка провела мастер-классы в Пекине, 5 октября – в Ханчжоу. 





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57 комментариев

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Елена Спирина
Какие фоточки прекрасные. Женя доставила много радости китайским болельщикам
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Lana Kazakova
Благодарим китайских болельщиков за тёплый приём 🥰
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Лия Романова
Ответ Маргарита Михайловна
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не лопните только, но это ее персонально пригласили и ей заплатили)
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Mary
Как же хорошо Женю встретили в Китае и поделились большим количеством контента. Фото замечательные
+15
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Елена Спирина
Отзывы самые положительные и о мастер-классах и о выступлении Жени
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Светлана М
Много фотографий из Китая, порадовали нас. Китайские фанаты молодцы, тепло встречали, всё хорошо организовали. Ну и сами они, видно довольны очень. Женя профессионально мастер - классы провела, ещё и со своим новым номером выступила.
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Настя Волкова
Вот это популярность🥰Женю везде любят
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Лия Романова
с теплотой встретили в Китае Женю, начиная со встречи в аэропорту и затем на катках. Надарили цветов, подарков, очень душевный приём вышел, с традиционными китайскими чаепитием, ужином и прогулкой.
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Илларион
Отрадно видеть какой тёплый и искренний приём устроили Жене китайские поклонники, удачи, прекрасных эмоций и радостных встреч в следующем городе!
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Тайга86
Помню как радостно было увидеть за бортиком в качестве тренеров Жубера и Ламбьеля. И Плющенко не отстает. Вроде вчера только видел их соревнующимися, а сегодня они уже учат других. А может быть и здесь сложится, кто знает...Во всяком случае, что на фото, что в видео Женя очень гармонично вписывается в качестве обучающего. И дети действительно выглядят искренне радостными от такой возможности. А когда все обоюдно, то и результат обязательно будет.
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Mary
Ответ Настя Волкова
Вот это популярность🥰Женю везде любят
Она легенда ❤
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Mary
Ответ Сашуля П
Просто море контента за эти дни, рай для медвеботов), столько счастья и любви
Согласна 💯❤❤❤
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Светлана М
Ответ Сашуля П
Просто море контента за эти дни, рай для медвеботов), столько счастья и любви
Да, китайские фанаты порадовали фотографиями и видео
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Victoria Troshin
женя очень профессиональна,энергична,
дружелюбна,заряжена,позитив сплошной и удовольствие от фото и видео с мастер классов и встречи с поклонниками,это очень воодушевляет,прекрасно проведенное время,дети лучатся вместе с ней,просто отличная поездка!!!
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Лия Романова
китайский фан-клуб дождался) столько восторженных отзывов в вейбо и чатах, Женя к тому же порадовала китайскую публику отличным выступлением с показательным.
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Сашуля П
Просто море контента за эти дни, рай для медвеботов), столько счастья и любви
+13
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Аврора кубик
Прекрасные фотографии!! Столько счастливых лиц)))
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Tacciana
Как же Женю давно ждали и как сердечно встретили!
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Илларион
Ответ Слончик
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О, всё те-же лица, как всегда в первых рядах😁
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Хана Спектор
Рада за Женю,всемпрошло на лучшем уровне.
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Аленка_76
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий удален модератором
Не она заплатила,а ей заплатили)
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Виктория Манифик
Очень радостная и замечательная поездка Жени в Китай! Так держать!
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Mary
Ответ Лия Романова
китайский фан-клуб дождался) столько восторженных отзывов в вейбо и чатах, Женя к тому же порадовала китайскую публику отличным выступлением с показательным.
Очень рада за них ❤
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Лакмус
Горжусь Евгенией, никогда не подведет, все сделает на высшем профессиональном уровне! И болельщики это видят и с любовью и теплотой встречают.
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Tacciana
Слончику

Лучше подумайте, как Женя легко и играючи откатала свой новый показательный номер Life, медосальхов был прекрасен и заслужил все те апплодисменты, которыми его наградили) А ещё подумайте о том, что сегодня Женя уже в другом городе провела новый мастер-класс и фан-встречу)
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