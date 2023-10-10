Худайбердиева об уходе из группы Самохина: «Было очень тяжело, очень эмоционально. Думаю, спустя какое-то время мы будем в суперпрекрасных отношениях»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Егор Базин Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Худайбердиева высказалась о смене тренера.

В это межсезонье Худайбердиева и Егор Базин перешли от Дениса Самохина к Александру Жулину.

«Мне кажется, ни один расход, уход от тренера никогда не бывает на 100% положительным, без каких-либо вопросов друг другу или обид, недосказанностей. Это очень тяжело. Тренер и спортсмен – это какая-то странная субстанция, непонятная. Это уже родные и близкие люди, которые заинтересованы в здоровье друг друга, в результате.

Я 7 лет была в этой команде, это в принципе единственная группа в танцах на льду, где я каталась, выступала. До этого я обошла много всяких групп, но я была всегда одна. Я могла только кататься одна, ждать своего партнера и наблюдать, как тренеры работают с другими парами. Но сама я работала как партнерша только с группой Самохина.

Конечно, было очень тяжело, очень эмоционально. Я думаю, что спустя какое-то время мы будем в суперпрекрасных отношениях, пройдут эмоции. Но мы разошлись очень хорошо на сколько это возможно. Я только хорошие слова могу сказать о прошлой команде.

Мы виделись на прокатах, здоровались – все как у обычных и адекватных взрослых людей. Понятное дело, мы не обнимаемся и не спрашиваем друг у друга, как дела. Но я надеюсь, что когда-нибудь мы и к этому придем. Может, после карьеры», – сказала чемпионка России в танцах на льду.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Не знаю, какая обстановка и какие сложности были внутри группы, но мне, как зрителю, было жаль, что эта пара теперь у Жулина. Программы, которые им ставили у Самохина, мне нравились больше. Они были оригинальными, запоминающимися.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
"Я только хорошие слова могу сказать о прошлой команде" - и это очень правильный подход.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий