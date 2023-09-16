Валиева и Хромых смотрели короткую программу Косторной и Куницы в пресс-центре «Мегаспорта»
Камила Валиева смотрела выступление Косторной и Куницы на контрольных прокатах.
Алена Косторная и Георгий Куница представили короткую программу под саундтрек к фильму «50 оттенков серого» на контрольных прокатах в Москве.
Также в пресс-центре «Мегаспорта» за выступлением пары наблюдала Майя Хромых.
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