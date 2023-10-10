Костомаров не планирует уходить в паралимпийские виды: «Я своей вершины достиг в спорте, она уже в прошлом»

Роман Костомаров заявил, что не планирует переходить в паралимпийский спорт.

Олимпийский чемпион по танцам на льду перенес в этом году несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии.

«Серьезно заниматься какими-то видами спорта, думаю, вряд ли можно. Многие знакомые мне предлагают олимпиады для инвалидов, но я своей вершины достиг в спорте, она уже в прошлом.

Сейчас моим приоритетом является поддержание формы, тяжелее стало морально и физически во всех направлениях, но главное, чтобы было желание.

Желание у меня есть – поддерживать себя в форме, оставаться спортсменом, хоть я и многого лишился», – сказал 46-летний Костомаров.

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