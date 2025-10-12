Алиса Двоеглазова: «Я была не в ногах абсолютно. Была готова к турниру, но здесь больше проблема с головой, какими-то нервами»

Алиса Двоеглазова оценила свой прокат произвольной на Мемориале Панина.

В прокате Двоеглазова упала с четверных лутца и тулупа, но успешно исполнила каскад из четверного и двойного тулупов.

По итогам двух программ фигуристка одержала победу с 208,92 баллами. Второе место заняла Ксения Гущина, третье – Дарья Садкова .

– Мы с Дарьей Садковой делились своими переживаниями. Очень рады, что мы на пьедестале. Это очень положительные эмоции. Обида за то, что не получилось показать все, что мы умеем с Дашей.

– Как оценишь свою произвольную программу?

– В моменте обида за свою работу. Люди, которые со мной тренировались, работали, знали, что я была готова к этому турниру, но думаю, что здесь больше проблема с головой, какими-то нервами.

Я была не в ногах абсолютно, но все равно под конец программы старалась обменяться энергией с публикой, потому что музыка заводная и мне в кайф катать программу.

Несмотря на все неудачи, старалась держать себя в руках и бороться до последнего, за каждую сотую, за каждый балл — единственное, за что я могу себя похвалить, – сказала Двоеглазова .