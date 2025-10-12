Елисова исполнила два тройных акселя в произвольной программе на Мемориале Панина
Мария Елисова сделала два тройных акселя в произвольной на Мемориале Панина.
Фигуристка прыгнула сольный тройной аксель, а также аксель в каскаде с двойным тулупом.
В прокате Елисова допустила несколько ошибок и по итогам двух программ заняла 5-е место с 186,80 баллами. В произвольной она стала восьмой, получив 115,99 балла.
Спортсменке 16 лет, она тренируется у Екатерины Моисеевой в ЦСКА.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости