1

Софья Важнова: «Довольна, что не допустила падений и грубых ошибок. Но некоторые прыжки были неуверенными, с недокрутом»

Софья Важнова сообщила, что выступит на этапе Гран-при в Магнитогорске.

Фигуристка выступила с произвольной программой на турнире памяти Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Она получила за прокат 120,16 балла.

«Я довольна, что не допустила падений и грубых ошибок, но все равно некоторые прыжки были неуверенными, с недокрутом. Над этим нужно хорошо поработать.

Короткую программу мне поставили Алексей Горшков и Екатерина Рязанова, я ездила к ним в Одинцово. Они уже второй раз ставят мне программу, предыдущая короткая тоже была от них. Музыку я предложила сама, её одобрили и начали ставить. Произвольную программу поставил Никита Михайлов, он предложил эту музыку, и мне очень понравилось.

Мне нужно перед началом сезона больше стартовать, чтобы набирать форму к этапам Гран-при и главным стартам. После чемпионата Москвы у меня был один день отдыха, потом мы поехали сюда.

В прошлом году было точно так же, перерыв даже меньше. Мне, наоборот, тяжелее, когда долго нет соревнований. Следующий старт – этап Гран-при России в Магнитогорске», – сказала Важнова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
женское катание
logoсборная России
Софья Важнова
logoГран-при России
Мемориал Панина
Екатерина Рязанова
Алексей Горшков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мемориал Панина. Двоеглазова победила, Гущина – 2-я, Садкова – 3-я, Муравьева – 4-я, Елисова – 5-я
804сегодня, 11:15
Анна Фролова снялась с произвольной программы на Мемориале Панина-Коломенкина
19сегодня, 09:47
Вайцеховская о короткой Ветлугина: «Программы такого типа сами себя обесценивают. Включили популярную песенку с четко прописанным сюжетом – пойди красиво покатайся»
41вчера, 18:33
Главные новости
Георгий Куница подтвердил разряд КМС на мемориале Панина. Он выступил в паре с Анастасией Коробейниковой
3 минуты назад
Алиса Двоеглазова: «Я была не в ногах абсолютно. Была готова к турниру, но здесь больше проблема с головой, какими-то нервами»
711 минут назад
Мария Елисова: «Рада, что первый раз в сезоне получились чистые аксели. Но они отняли много сил, вторая часть программы не удалась»
223 минуты назад
Ксения Гущина: «Конкуренция на Мемориале Панина высокая. В прошлые годы было меньше сильных участников»
633 минуты назад
Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Артемьева и Брюханов, Коробейникова и Куница покажут произвольные программы
11242 минуты назадLive
Елисова исполнила два тройных акселя в произвольной программе на Мемориале Панина
850 минут назад
Двоеглазова упала с четверных лутца и тулупа, но сделала каскад с четверным в произвольной программе на Мемориале Панина
1853 минуты назад
Мемориал Панина. Двоеглазова победила, Гущина – 2-я, Садкова – 3-я, Муравьева – 4-я, Елисова – 5-я
804сегодня, 11:15
Кагановская и Некрасов о произвольном танце: «Довольны, конечно, к чему грустить? Прокат был неплохим, рабочим»
3сегодня, 10:02
Анна Фролова снялась с произвольной программы на Мемориале Панина-Коломенкина
19сегодня, 09:47
Ко всем новостям
Последние новости
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
2вчера, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
1вчера, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
210 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1010 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45