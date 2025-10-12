Георгий Куница подтвердил разряд КМС на мемориале Панина. Он выступил в паре с Анастасией Коробейниковой

Георгий Куница подтвердил разряд кандидата в мастера спорта в парном катании.

Куница выступил на Мемориале Панина-Коломенкина в паре с Анастасией Коробейниковой. Спортсмены набрали необходимый технический минимум в обеих программах.

Для подтверждения разряда КМС фигуристам-парникам в короткой программе нужно набрать не менее 27 баллов за технику, в произвольной – 47. Помимо этого, оценка качества исполнения (GOE) за каждый элемент не должна быть ниже -2.

За произвольную программу Коробейникова и Куница получили 103,92 балла (53,33 за технику), за короткую – 54,86 (28,72). Грубых ошибок в прокатах они не допустили.

Косторная только родила – и уже на катке: рядом с мужем и его новой партнершей