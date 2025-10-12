Мария Елисова: «Рада, что первый раз в сезоне получились чистые аксели. Но они отняли много сил, вторая часть программы не удалась»

Мария Елисова рада, что впервые в сезоне исполнила чисто два тройных акселя.

Фигуристка прыгнула сольный тройной аксель, а также аксель в каскаде с двойным тулупом в произвольной программе на Мемориале Панина . Она получила за прокат 115,99 балла и заняла итоговое 5-е место (186,80).

– Очень рада, что получились аксели чистые – первый раз в этом сезоне. Но немножко расстроилась, что вторая часть не совсем удалась. Жаль, что слетела с тройки, но работаем дальше.

– Переволновалась?

– Немножко в физическом плане не хватило.

– Аксели много сил отняли?

– Да.

– Как тебе поддержка?

– Заметила, что очень хорошо кричат, аплодируют. Всем спасибо.

– Кто ставил произвольную?

– Артем Федорченко .

– Почему выбрали песни Майкла Джексона?

– Я хотела очень давно поставить, у меня эта программа была еще в 2021 году. Тогда я ее не очень хорошо выкатывала в плане подачи. На протяжении двух сезонов хотела поставить эту программу, но в этом удалось уговорить тренеров.

– Уже известно, на каких этапах Гран‑при выступите?

– Заявлялись на Красноярск, – сказала Елисова.