Мария Елисова: «Рада, что первый раз в сезоне получились чистые аксели. Но они отняли много сил, вторая часть программы не удалась»
Фигуристка прыгнула сольный тройной аксель, а также аксель в каскаде с двойным тулупом в произвольной программе на Мемориале Панина. Она получила за прокат 115,99 балла и заняла итоговое 5-е место (186,80).
– Очень рада, что получились аксели чистые – первый раз в этом сезоне. Но немножко расстроилась, что вторая часть не совсем удалась. Жаль, что слетела с тройки, но работаем дальше.
– Переволновалась?
– Немножко в физическом плане не хватило.
– Аксели много сил отняли?
– Да.
– Как тебе поддержка?
– Заметила, что очень хорошо кричат, аплодируют. Всем спасибо.
– Кто ставил произвольную?
– Почему выбрали песни Майкла Джексона?
– Я хотела очень давно поставить, у меня эта программа была еще в 2021 году. Тогда я ее не очень хорошо выкатывала в плане подачи. На протяжении двух сезонов хотела поставить эту программу, но в этом удалось уговорить тренеров.
– Уже известно, на каких этапах Гран‑при выступите?
– Заявлялись на Красноярск, – сказала Елисова.