  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Мария Елисова: «Рада, что первый раз в сезоне получились чистые аксели. Но они отняли много сил, вторая часть программы не удалась»
2

Мария Елисова: «Рада, что первый раз в сезоне получились чистые аксели. Но они отняли много сил, вторая часть программы не удалась»

Мария Елисова рада, что впервые в сезоне исполнила чисто два тройных акселя.

Фигуристка прыгнула сольный тройной аксель, а также аксель в каскаде с двойным тулупом в произвольной программе на Мемориале Панина. Она получила за прокат 115,99 балла и заняла итоговое 5-е место (186,80).

– Очень рада, что получились аксели чистые – первый раз в этом сезоне. Но немножко расстроилась, что вторая часть не совсем удалась. Жаль, что слетела с тройки, но работаем дальше.

– Переволновалась?

– Немножко в физическом плане не хватило.

– Аксели много сил отняли?

– Да.

– Как тебе поддержка?

– Заметила, что очень хорошо кричат, аплодируют. Всем спасибо.

– Кто ставил произвольную?

Артем Федорченко.

– Почему выбрали песни Майкла Джексона?

– Я хотела очень давно поставить, у меня эта программа была еще в 2021 году. Тогда я ее не очень хорошо выкатывала в плане подачи. На протяжении двух сезонов хотела поставить эту программу, но в этом удалось уговорить тренеров.

– Уже известно, на каких этапах Гран‑при выступите?

– Заявлялись на Красноярск, – сказала Елисова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
женское катание
logoсборная России
Мария Елисова
Артем Федорченко
logoМатч ТВ
Мемориал Панина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Куница подтвердил разряд КМС в паре с Коробейниковой на мемориале Панина-Коломенкина
3 минуты назад
Алиса Двоеглазова: «Я была не в ногах абсолютно. Была готова к турниру, но здесь больше проблема с головой, какими-то нервами»
511 минут назад
Ксения Гущина: «Конкуренция на Мемориале Панина высокая. В прошлые годы было меньше сильных участников»
633 минуты назад
Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Артемьева и Брюханов, Коробейникова и Куница покажут произвольные программы
11242 минуты назадLive
Елисова исполнила два тройных акселя в произвольной программе на Мемориале Панина
850 минут назад
Двоеглазова упала с четверных лутца и тулупа, но сделала каскад с четверным в произвольной программе на Мемориале Панина
1853 минуты назад
Мемориал Панина. Двоеглазова победила, Гущина – 2-я, Садкова – 3-я, Муравьева – 4-я, Елисова – 5-я
803сегодня, 11:15
Софья Важнова: «Довольна, что не допустила падений и грубых ошибок. Но некоторые прыжки были неуверенными, с недокрутом»
1сегодня, 10:46
Кагановская и Некрасов о произвольном танце: «Довольны, конечно, к чему грустить? Прокат был неплохим, рабочим»
3сегодня, 10:02
Анна Фролова снялась с произвольной программы на Мемориале Панина-Коломенкина
19сегодня, 09:47
Ко всем новостям
Последние новости
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
2вчера, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
1вчера, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
210 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1010 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45