Костомаров о шоу Авербуха: «Буду принимать участие, наверное, не столько как фигурист, хотя я обязательно попробую выйти на лед»
Роман Костомаров заявил, что попробует выйти на лед во время шоу Ильи Авербуха.
Олимпийский чемпион в танцах на льду примет участие в шоу «Письма любви», которое будет проходить в российских городах в 2024 году.
«Мы по-прежнему работаем с Ильей Авербухом, нам предстоят, скорее всего, гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие, наверное, не столько как фигурист, хотя я обязательно попробую выйти на лед.
Но мы здесь, в Сочи, полтора месяца делали новую программу «Письма любви», скорее всего, она и будет проходить по городам России. Будет достаточно большой, грандиозный тур», – рассказал Костомаров.
В этом году Костомаров перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии.
И конечно , благодарность всем , кто его поддерживает : жена , родные , друзья , зрители без такой поддержки , роману было бы очень сложно