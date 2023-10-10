Костомаров о шоу Авербуха: «Буду принимать участие, наверное, не столько как фигурист, хотя я обязательно попробую выйти на лед»

Роман Костомаров заявил, что попробует выйти на лед во время шоу Ильи Авербуха.

Олимпийский чемпион в танцах на льду примет участие в шоу «Письма любви», которое будет проходить в российских городах в 2024 году.

«Мы по-прежнему работаем с Ильей Авербухом, нам предстоят, скорее всего, гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие, наверное, не столько как фигурист, хотя я обязательно попробую выйти на лед.

Но мы здесь, в Сочи, полтора месяца делали новую программу «Письма любви», скорее всего, она и будет проходить по городам России. Будет достаточно большой, грандиозный тур», – рассказал Костомаров.

В этом году Костомаров перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии.

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