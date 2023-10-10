Костомаров о шоу Авербуха: «Буду принимать участие, наверное, не столько как фигурист, хотя я обязательно попробую выйти на лед»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух ледовые шоу Фигурное катание

Роман Костомаров заявил, что попробует выйти на лед во время шоу Ильи Авербуха.

Олимпийский чемпион в танцах на льду примет участие в шоу «Письма любви», которое будет проходить в российских городах в 2024 году.

«Мы по-прежнему работаем с Ильей Авербухом, нам предстоят, скорее всего, гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие, наверное, не столько как фигурист, хотя я обязательно попробую выйти на лед.

Но мы здесь, в Сочи, полтора месяца делали новую программу «Письма любви», скорее всего, она и будет проходить по городам России. Будет достаточно большой, грандиозный тур», – рассказал Костомаров.

В этом году Костомаров перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии.

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6 комментариев

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ДИАНА
Роман - неугомонный !!!! Характер сильный, планы грандиозные- Пусть всё получится!!!
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alexnew
Из олимпийского чемпиона делают какого-то клоуна.
+7
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Mari Gams
Восхищает сила воли Романа , не расклеился , не озлобился , не впал в депрессию , собрался и мужественно идёт вперёд , чемпион !
И конечно , благодарность всем , кто его поддерживает : жена , родные , друзья , зрители без такой поддержки , роману было бы очень сложно
+2
0
+2
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rembrandao
Ответ alexnew
Из олимпийского чемпиона делают какого-то клоуна.
Почему? Мне кажется, Роману самому это сейчас нужно. Снова выйти на лед, чтобы почувствовать себя нормальным человеком.
+1
0
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Delirium
Ответ alexnew
Из олимпийского чемпиона делают какого-то клоуна.
Человек занят творчеством, и друзья помогут ему продолжить им заниматься, несмотря на потерю конечностей.
+1
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HCSibir1989
Ответ Mari Gams
Восхищает сила воли Романа , не расклеился , не озлобился , не впал в депрессию , собрался и мужественно идёт вперёд , чемпион ! И конечно , благодарность всем , кто его поддерживает : жена , родные , друзья , зрители без такой поддержки , роману было бы очень сложно
А пробел между знаками препинания и словами - это какой-то особый шик у любителей фигурного катания?
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