Костомаров о питании в спорте: «Колоссальные нагрузки – все сжигается, все сгорает. Необходимо просто есть мясо, есть макароны»

Роман Костомаров рассказал о необходимом питании в спорте.

Олимпийский чемпион по танцам на льду посетил международный форум инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве Innofood, который проходит в Сочи с 9 по 10 октября.

«В спорте все индивидуально, каждый выбирает какой-то свой путь, кому-то необходимо соблюдать диету и правильно питаться, кому-то это не нужно.

Колоссальные нагрузки в спорте: все сжигается, все сгорает… Тебе нужны силы, чтобы работать по пять часов в день, тебе необходимо просто есть мясо, тебе необходимо есть макароны», – сказал Костомаров в рамках форума.

Фигурист отметил, что до 2006 года не думал об инновационном рационе питания, а больше внимания уделял тренировкам. На вопрос модератора сессии, соблюдает ли спортсмен диету, Костомаров ответил, что сейчас у него достаточно тренировок, хотя он и старается придерживаться раздельного питания.

«Мне теперь вообще не требуется ничего, кроме как действительно заниматься и чтобы рядом были любимые и поддерживали меня», – отметил он.

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