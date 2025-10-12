Ксения Гущина: «Конкуренция на Мемориале Панина высокая. В прошлые годы было меньше сильных участников»
Фигуристка заняла второе место с 207,71 баллами, уступив Алисе Двоеглазовой. В произвольной программе Гущина стала первой.
– На сегодняшний день довольна. Есть что улучшать, работа впереди. Надеюсь, к этапу уже лучше будет.
– Как настраивалась на этот турнир?
– Как-то по‑особенному не настраивалась. Как обычно – выйти и показать, что я умею.
– В этом году как бы оценила конкуренцию?
– Конкуренция высокая. В прошлые годы на Мемориале Панина‑Коломенкина было меньше сильных участников.
– Как шла подготовка к произвольной программе?
– Подготовка шла как обычно. Старались больше уделить внимания танцам, хореографии. Надеюсь, получилось.
– Как решились на кардинальную смену образа? Тяжело ли давались перемены?
– Сначала было сложно. Но предложили попробовать. Сказали, что если не зайдет, то подумаем. Но всем зашло. Чувствую себя комфортно в этой программе, – сказала Гущина в интервью «Матч ТВ».