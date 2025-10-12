Ксения Гущина: «Конкуренция на Мемориале Панина высокая. В прошлые годы было меньше сильных участников»

Ксения Гущина прокомментировала свое выступление на Мемориале Панина.

Фигуристка заняла второе место с 207,71 баллами, уступив Алисе Двоеглазовой. В произвольной программе Гущина стала первой.

– На сегодняшний день довольна. Есть что улучшать, работа впереди. Надеюсь, к этапу уже лучше будет.

– Как настраивалась на этот турнир?

– Как-то по‑особенному не настраивалась. Как обычно – выйти и показать, что я умею.

– В этом году как бы оценила конкуренцию?

– Конкуренция высокая. В прошлые годы на Мемориале Панина‑Коломенкина было меньше сильных участников.

– Как шла подготовка к произвольной программе?

– Подготовка шла как обычно. Старались больше уделить внимания танцам, хореографии. Надеюсь, получилось.

– Как решились на кардинальную смену образа? Тяжело ли давались перемены?

– Сначала было сложно. Но предложили попробовать. Сказали, что если не зайдет, то подумаем. Но всем зашло. Чувствую себя комфортно в этой программе, – сказала Гущина в интервью «Матч ТВ».