Дарья Садкова: «Нахожусь сегодня «не в ногах». Когда приехала на каток, начала чувствовать себя не очень хорошо, голова кружилась»

Садкова рассказала, что плохо чувствовала себя перед произвольной программой.

Фигуристка заняла третье место на Мемориале Панина с 197,38 баллами. В прокате произвольной она зашла на четверной тулуп, но допустила степ-аут.

– Одной из целей было попасть на пьедестал, но еще другие задачи не были выполнены, поэтому смешанные эмоции. Счастье и грусть одновременно.

– Как оценишь свою произвольную программу?

– Как и Алиса Двоеглазова, тоже нахожусь сегодня «не в ногах». Когда приехала на каток, начала чувствовать себя не очень хорошо. Голова немного кружилась. Когда я выходила на лед перед разминкой, сказала, что не могу прийти в себя.

В течение всей программы было видно, что я старалась максимально сконцентрироваться на себе, ушла в себя, тройные были у меня на зубцах, на каждом прыжке себя ловила.

Единственное, где себя не поймала, это на двойном акселе, что для меня и всех было удивлением, когда упала с каскада, потому что раньше такого не было. Но старалась не отпускать себя, – сказала Дарья Садкова .

