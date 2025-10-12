Двоеглазова упала с четверных лутца и тулупа, но сделала каскад с четверным в произвольной программе на Мемориале Панина

Алиса Двоеглазова упала с двух четверных прыжков в произвольной программе.

Фигуристка выступила на Мемориале Панина в Санкт-Петербурге. Она допустила падение с сольных четверных лутца и тулупа. Каскад из четверного и двойного тулупов Алиса исполнила успешно.

Также Двоеглазова сделала в прокате тройной риттбергер, тройной лутц (с ошибкой на приземлении), каскад из тройного лутца и тройного тулупа, секвенцию из тройного флипа и двух двойных акселей.

За прокат фигуристка получила 135,91 балла (77,71 за технику). В произвольной программе она стала второй, уступив Ксении Гущиной, но по итогам двух программ одержала победу с 208,92 баллами.